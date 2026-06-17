Cine per la Terra sbarca a Saliceto

La rassegna di Cine per la Terra entra nel vivo della programmazione con i primi due eventi dedicati alla Riserva Naturale Sorgenti del Belbo.

Venerdì 19 Giugno ci sarà l’incontro con Franco Correggia dal titolo “Alberi e boschi motori di biodiversità e sorgenti di bellezza” , presso il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto alle 17.

Franco Correggia consulente scientifico, naturalista, specialista della flora collinare piemontese e saggista è autore di cinque volumi e di circa 250 contributi inerenti la biologia cellulare, la botanica, la dinamica degli ecosistemi, il paesaggio e le sinergie tra sistemi ambientali e culturali.

È presidente dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie, membro del Comitato Scientifico di Pro-Natura Piemonte, componente del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, curatore della collana editoriale I Quaderni di Muscandia.

Nella relazione al Castello di Saliceto si parlerà di tutela dei boschi e valore ecologico dei sistemi boschivi, esaminando criticità, opportunità e prospettive future delle aree protette.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità di confronto, arricchita dalla testimonianza di un autorevole esperto del settore, stimato non solo per la sua competenza, ma anche per le capacità divulgative.

Dopo la conferenza è previsto un piccolo aperitivo organizzato in collaborazione con l’azienda Pauli Funghi (di Sale Langhe) e l'azienda agricola Le Langhette (di Saliceto).

Il Comune di Saliceto, partner dell’evento, offre al pubblico la possibilità di visitare il Castello dei Marchesi del Carretto prima dell'intervento, dalle ore 16,00.

Si prosegue la programmazione sabato 27 giugno con l’appuntamento che ci farà immergere nella Riserva Sorgenti del Belbo.

Per la giornata è prevista una facile camminata pomeridiana dalle 14 per “sentire la terra” e osservarne insieme le bellezze accompagnati dalla guida esperta di Pino de Noia (GAE) e da un Guardia parco dell’Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime. Il percorso è quasi interamente in ombra e permetterà di apprezzare l'elevata biodiversità del luogo. Caratteristiche: lunghezza 5.5 Km - dislivello 125 m (anello) - durata c.a 2 ore.

A seguire intorno alle ore 17.30 ci ritroveremo presso l’area Vipiana (punto di partenza) per la simbolica celebrazione “Eredità monumentale” ovvero la consegna di talee del salice bianco monumentale date in affido affinché questo gigante possa continuare a vivere.

Alle 18, infine, avrà inizio il concerto spettacolo “L’uomo che piantava gli alberi” dal racconto di J. Giono con Paolo Tibaldi - voce narrante, Antonello Mazzucco – trombone. Ercole Ceretta – tromba, Devid Ceste – flicorno (musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai).

In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata e lo spettacolo si svolgerà nella sala polivalente di Montezemolo.

Per la passeggiata è necessaria prenotazione al n. 331 600 1197 Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

Per aggiornamenti e orari: www.cineperlaterra.it