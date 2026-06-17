Maturità 2026: domani all'esame oltre 527 mila studenti in tutta Italia, 4.745 in provincia di Cuneo

Saranno 527.747 gli studenti in tutta Italia che domani, giovedì 18 giugno, affronteranno la prima prova dell'esame di Maturità, quella dedicata al tema di italiano.

Un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025.

La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è di 273.959 per i licei, 167.104 istituti tecnici e 86.684 per i professionali.

In Piemonte saranno 33.648 gli studenti di cui 4.745 in Provincia di Cuneo.

Le 13.996 commissioni d’Esame che si sono insediate ieri, martedì 16 giugno, sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’Istituzione scolastica.

LE NOVITA'

Tante le novità per la maturità 2026, a partire dalla validità dell'esame: sarà considerato valido solo se il candidato svolferà regolarmente tutte le prove previste. Addio quindi alle "scene mute all'orale" per chi, in modo sovversivo, lo scorso anno aveva scelto, calcoli alla mano, di non sostenere il colloquio, in forza del punteggio degli scritti che garantiva la promozione matematica.

L'orale verterà su quattro discipline, scelte e comunicate a gennaio dal Ministero, tenendo conto delle materie delle prime due prove scritte e di indirizzo.

Per i due licei tradizionali ad esempio ci saranno: italiano, latino (oggetto della versione), matematica e storia al Classico e italiano, matematica (oggetto della seconda prova), scienze naturali e storia per lo Scientifico.

Il colloquio (che dura tra i 40 e i 60 minuti) inizierà con una riflessione personale e autonoma del maturando sul proprio vissuto scolastico, partendo dall'analisi delle esperienze documentate all'interno del proprio percorso.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode): 40 punti per crediti scolastici, per la 20 prima prova, 20 per la seconda e 20 punti per l'orale.

Sono previsti 3 punti extra che vengono assegnati solo se lo studente parte da almeno 90 punti. Per i candidati che raggiungano almeno 90 punti complessivi tra credito scolastico e prove d’esame, la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti.

La prima prova sarà domani alle 8.30 con il tema di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, cui seguirà, il giorno successivo, la seconda prova, diversa a seconda di ciascun indirizzo di studio.

LA NOTA DELL'ASSESSORE REGIONALE ALL'ISTRUZIONE

Cari ragazzi,

tra pochi giorni entrerete in aula per affrontare l’Esame di Stato. Per qualcuno sarà una sfida attesa da mesi, per altri un momento carico di emozione e di dubbi. Di domande. Ed è giusto che sia così.

La Maturità è una prova da superare, ma non solo: è uno di quei passaggi che restano impressi nella memoria perché segnano la fine di un capitolo importante della vostra vita e l’inizio di una nuova stagione.

In questi anni avete accumulato conoscenze, ma soprattutto avete costruito qualcosa di più prezioso: la vostra personalità, il vostro modo di guardare il mondo, la vostra capacità di affrontare le difficoltà e di rialzarvi dopo gli ostacoli.

Per questo il mio invito - da Assessore regionale all’Istruzione e Merito - è semplice: affrontate questi giorni con serenità e fiducia. Non lasciate che la paura di sbagliare abbia più spazio della consapevolezza di ciò che avete costruito fino ad oggi. Nessun esame può racchiudere interamente il vostro valore, ma ogni esame può aiutarvi a scoprire quanto siete cresciuti.

Voglio prendermi questo spazio per rassicurarvi. La Regione è al vostro fianco. Davanti a voi si apriranno molte strade: ciò che farà la differenza però non sarà il percorso scelto, ma la passione e l'impegno con cui lo percorrerete.

Il Piemonte ha bisogno del vostro talento. Ha bisogno di giovani preparati, curiosi e coraggiosi, capaci di immaginare il futuro e di costruirlo con le proprie mani.

Portate con voi l'entusiasmo dei vostri sogni e la consapevolezza che ogni traguardo importante nasce sempre da una scelta: quella di mettersi in gioco.

A tutti voi rivolgo il mio più sincero augurio.

In bocca al lupo per la Maturità. E, soprattutto, in bocca al lupo per il futuro che vi aspetta.