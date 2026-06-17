Tra Langhe e Monferrato l'arte contemporanea è diffusa: al via la terza edizione di "La collina sale sempre"

Sabato 20 giugno alle ore 18, presso gli spazi di Artefora – centro espositivo fondato nel 2021 per iniziativa dell’artista argentino Ernesto Morales a Castiglione Tinella – inaugura la terza edizione del festival di arte contemporanea "La collina sale sempre". La manifestazione si svolgerà fino al 5 luglio coinvolgendo anche i territori di Mango, Neive, Barbaresco, Santo Stefano Belbo e Castagnole delle Lanze.

Concepito come itinerario diffuso, il percorso di opere e installazioni site-specific è curato da Marzia Capannolo e vede la partecipazione di sedici artisti provenienti da Italia, Lettonia, Uruguay, Brasile, Usa e Argentina (fra cui Beatriz Basso, Angelo Bellobono, Selene Bertagnini, Māris Čačka, Carolina Cairo, Lorenzo Capolupi, Adriana Carambia, Gisella Chaudry, Luigi Coppola, Brenda Frank, Lucia Harari, Lori Larusso, Rita Miranda, Yara Piras, Ale Recosta e Nicola Rotiroti).

Chiese, torri campanarie romaniche, cantine e casali storici ospiteranno gli interventi, affiancati da workshop e percorsi guidati. In linea con il tema della trasformazione, il titolo della rassegna trae ispirazione da un passo del celebre romanzo di Cesare Pavese "La luna e i falò".

Nel primo fine settimana, sabato 20, la sede di Artefora aprirà il festival con tre progetti dedicati ai linguaggi del legno, del ferro e del mattone, accompagnati da degustazioni con l’Associazione Radici Connesse, ospitando inoltre i vincitori della terza edizione del Premio Luigi Candiani.

Domenica 21 l’Enoteca Regionale Colline del Moscato di Mango inaugurerà una mostra collettiva, seguita dall'apertura di un’installazione nella chiesa di Santa Maria del Piano a Neive.

[La chiesa di Santa Maria del Piano a Neive]

Da venerdì 26 giugno la Torre di Barbaresco accoglierà la sezione Orizzonti Futuri, mentre tra il 21 giugno e il 5 luglio, in collaborazione col Pavese Festival, la chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo ospiterà l'esposizione "Geografie della luce" di Ernesto Morales.

[La torre di Barbaresco]

Dal 27 giugno al 5 luglio il focus si sposterà a Castagnole delle Lanze con il format "Lanze in arte", che trasformerà il borgo in un laboratorio a cielo aperto tra cortili storici e il programma di residenza internazionale "Lanze Art Residency". Dal 8 giugno al 10 luglio il paese ospiterà infatti l'artista statunitense Lori Larusso, selezionata con la Great Meadows Foundation, e il vincitore del Premio Artefora Residency.

A completare il quadro, il 27 giugno a Castagnole delle Lanze verrà inaugurato il murales pubblico "Cambiante" di Ernesto Morales sulla facciata della scuola dell'infanzia Ruscone-Valle, opera incentrata sul tema delle nuvole che segna il primo passo verso l’apertura della futura Scuola di alta formazione sull’Arte Contemporanea e sul Paesaggio.

L'evento è inserito nella rete "Orma. Tracce d’artista in Langhe Monferrato Roero" dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e nella sezione Capitali Sorelle per Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027, con il patrocinio di tutti i Comuni coinvolti.