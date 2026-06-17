Ultimo appuntamento a Celle di Macra con la PASSEGGIATA TRA NATURA E CULTURA dedicata all’ambiente ed al paesaggio naturale e costruito di una parte del territorio cellese ed inserita nel ciclo di eventi “Le Giornate di Sostenibilità Ambientale”.

Sabato 20 giugno, nel pomeriggio, verrà proposta la passeggiata alla scoperta degli abitati meno conosciuti di Celle di Macra nella zona est del territorio comunale.

La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le particolarità dell’ambiente e delle borgate poste nella parte est del territorio cellese, confinante con l’ex comune di Paglieres, con particolare attenzione alle caratteristiche naturali, ambientali, architettoniche, artistiche e culturali di questi antichi abitati alpini e del contesto in cui si trovano.

Si parte da Castellaro la borgata più in quota del Comune di Celle di Macra, che presenta l’antico impianto medievale unico in tutta la valle, con gli edifici posti in cima ad un poggio a ridosso di un fabbricato imponente chiamato Il Castello o Cantunal.

Qui si potrà ammirare il complesso del Cantunal (casa signorile medievale con facciate a vela, bifore e portali), la Cappella dedicata a Sant’Anna con affreschi e ampio porticato, il forno comunitario di tipo chiuso ed una serie di antiche baite con sottopassi, monofore e portali in pietra ed affreschi

Dalla sommità dell’abitato si sale lungo il sentiero, che si sviluppa tra alberi e vecchi coltivi, per giungere a Pian della Colla, uno dei luoghi più suggestivi dal punto di vista paesaggistico ambientale del territorio cellese: un vasto pianoro dal quale si gode di un ampio panorama sulla Valle.

Dalla zona della Colla si scende alla borgata Soglio Soprano suddivisa in due gruppi di case individuate come Bianchi (attuale soglio Soprano) e Belloni i cui toponimi derivano dai cognomi delle famiglie che le abitavano.

A Soglio Soprano (Bianchi), dove un tempo aveva sede una delle 3 scuole elementari di Celle di Macra, sono presenti alcune case con colonne rotonde e la Cappella dedicata a San Magno con porticato che si sviluppo sulla strada della borgata.

Di qui si prosegue per l’abitato di Soglio Belloni caratterizzato dalla presenza di una serie di case con ampi fienili rivoti verso valle.

Quindi si scende alla Borgata di Soglio Sottano, posta sul confine comunale ed incassata nella valle, le cui baite hanno i connotati delle case della bassa valle e dove si possono ammirare la Cappella di San Bernardo con facciata affrescata da Gauteri ed una casa con pittura di Giors Boneto da Paesana.

Da qui si rientra a Borgata Castellaro.

La passeggiata è rivolta ad un pubblico eterogeneo quali bambini e famiglie, giovani e adulti appassionati di ambiente e del paesaggio della Valle Maira.

La giornata si concluderà con una merenda per tutti a base di prodotti locali degustati in Borgata Castellaro.

L’attività è realizzata con la collaborazione delle guide di Chamin.

Consigliato abbigliamento sportivo (scarponcini)

Ritrovo a Celle di Macra, in Borgata Castellaro .

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30

La partecipazione alla attività è gratuita, gradita prenotazione.

Per info e prenotazione contattare: + 39 348 1869452

Le Giornate di Sostenibilità Ambientale sono previste all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con il PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).