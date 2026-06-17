Il digitale non è più un lusso: nelle aree rurali Cebane partono i laboratori per l'inclusione online

Ceva, Mombasiglio, Roburent e Saliceto. In questi quattro comuni dell’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana e Alta Valle Bormida sono partiti i laboratori del progetto EDCR - Empowerment Digitale dei Cittadini Rurali, iniziativa transfrontaliera finanziata dal programma ALCOTRA che affronta una sfida sempre più urgente: il divario digitale nelle aree montane e rurali.

L'obiettivo è ambizioso ma concreto, in un'epoca in cui i servizi pubblici migrano progressivamente online e la gestione della propria identità digitale diventa una necessità quotidiana, molti cittadini dei territori periferici rimangono indietro. Il progetto EDCR nasce proprio per colmare questo divario, offrendo ai residenti gli strumenti per accedere ai propri diritti e partecipare pienamente alla vita pubblica in un contesto sempre più digitalizzato.

Lezioni pensate per la realtà locale

Nei quattro comuni sono stati attivati laboratori digitali gratuiti, che hanno già registrato un buon riscontro di partecipazione. I programmi affrontano tematiche concrete e immediatamente utili nella vita quotidiana: dalle nozioni base sull'utilizzo del computer e di internet, alla navigazione consapevole dei social network, fino a questioni di sicurezza come il riconoscimento delle truffe online e la lotta alle fake news.

Una risposta territoriale alla marginalizzazione digitale

Il microprogetto è stato attivato dall'Unione Montana delle Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida che ha riconosciuto l'urgenza di questa sfida nel proprio territorio. Le aree montane e rurali, infatti, soffrono da anni di una duplice marginalizzazione: geografica e, sempre più, digitale. Mentre nei centri urbani l'accesso a internet e alle competenze digitali è ormai diffuso, nelle piccole comunità montane il fenomeno dell'analfabetismo digitale continua a colpire fasce significative della popolazione, dagli anziani ai giovani adulti in transizione occupazionale.

Collaborazione transfrontaliera contro l'esclusione

L'elemento innovativo di EDCR risiede nella sua dimensione transfrontaliera. Il progetto non riguarda solo l'Italia, ma anche i territori francesi della zona ALCOTRA, con l'obiettivo di costruire reti di buone pratiche e modelli di intervento condivisi. In questo senso, l'iniziativa rappresenta un'opportunità per valorizzare le esperienze già avviate in Francia e adattarle al contesto italiano, creando così una comunità di apprendimento che attraversa i confini.

I numeri del divario

Le ricerche a livello europeo confermano che nelle aree rurali la percentuale di cittadini con competenze digitali insufficienti è significativamente più alta rispetto ai centri urbani. Questo divario non è solo una questione di qualità della vita individuale, ma ha implicazioni sociali ed economiche più ampie: esclude fasce di popolazione, limita la loro partecipazione civica e li espone a rischi maggiori online.

I laboratori avviati nei quattro comuni rappresentano così un primo passo concreto verso l'abbattimento di questa barriera invisibile ma molto reale.

La facile fruibilità degli incontri e il loro essere diffusi sul territorio rappresentano un vantaggio importante, l’accessibilità alle lezioni assume così una connotazione sociale ed economica, avvicinando le persone alla digitalizzazione non solo in termini di apprendimento e conoscenze, ma anche geograficamente.

“Vogliamo che i cittadini siano sempre più coinvolti dalla digitalizzazione, ma soprattutto che il digitale sia sempre più vicino ai cittadini, è proprio questo l’obiettivo del progetto. Rendere facilmente accessibili gli strumenti telematici significa migliorare notevolmente la qualità della vita e la facilità con si accede a molti servizi quotidiani, velocizzando e snellendo le procedure innanzitutto per l’utente finale.” Queste le parole di Fabio Mottinelli, presidente dell’Unione Montana. “Una competenza digitale diffusa rappresenta un notevole passo avanti nel superamento dei divari territoriali e una democratizzazione dei servizi stessi, che non può restare puramente teorica ma deve essere calata nel concreto di tutte le comunità”.

Prossimi appuntamenti

Le lezioni continueranno secondo i calendari stabiliti in ciascun Comune. Per informazioni su orari, modalità di iscrizione e contenuti specifici è possibile contattare il seguente numero 0174 42135.