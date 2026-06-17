Anche nel 2026 la colonia marina braidese sventola la Bandiera Blu

Un tuffo. Là, dove l’acqua è più blu. E c’è pure la Bandiera Blu. Sono le acque di Laigueglia che, in vista dell’estate, accoglieranno i braidesi nella sua storica colonia marina. E della cui purezza si può stare certi, grazie alle certificazioni arrivate dalla Foundation for Environmental Education per la qualità delle acque di balneazione, gli standard ecologici, spiagge e parametri della città.

Quanti ricordi, eh? Mare trasparente da sembrare quasi di vetro, paesaggi suggestivi, tanto relax per le famiglie, perché no, una vita mondana di tutto rispetto. E poi, preparatevi a fare una scorpacciata di trofie al pesto, fritto misto e focaccia rigorosamente croccante fuori e morbida dentro. I veri liguri la intingono nel cappuccino al posto del cornetto, siete pronti per mettervi alla prova?

Allora andiamo in Liguria! La cugina marittima del Piemonte domina anche nel 2026 con 35 località premiate (2 in più rispetto al 2025). Ora vi diciamo quali, così in tempo zero vi programmate il weekend con i piedi, e tutto il resto, a mollo: Bordighera; Sanremo; Riva Ligure; Santo Stefano al Mare; San Lorenzo al Mare; Imperia; Diano Marina; Taggia; Laigueglia; Borghetto Santo Spirito; Loano; Pietra Ligure; Borgio Verezzi; Finale Ligure; Noli; Spotorno; Bergeggi; Savona; Albissola Marina; Albisola Superiore; Celle Ligure; Varazze; Andora; Sori; Recco; Camogli; Santa Margherita Ligure; Chiavari; Lavagna; Sestri Levante; Moneglia; Framura; Bonassola; Levanto; Lerici. Per la serie, tutte dietro l’angolo.