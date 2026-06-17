Mercato immobiliare, la provincia di Cuneo corre più del capoluogo: +15,2% di richieste e boom di acquirenti dall'estero [VIDEO]

Il mercato immobiliare della provincia di Cuneo continua a correre, trainato dai centri della Granda e dalle aree a maggiore vocazione turistica, mentre il capoluogo registra una flessione. È il quadro emerso questa mattina, mercoledì 17 giugno, nel corso della conferenza organizzata da Remax Italia al Country Club di Cuneo, che ha riunito agenti immobiliari, professionisti del settore e operatori del territorio per analizzare l'andamento del comparto e le prospettive di sviluppo.

A moderare l'incontro è stato il presidente nazionale di Remax Italia, Dario Castiglia, che ha illustrato i dati elaborati dal Centro Studi del network e ha dialogato con alcuni agenti immobiliari che hanno raccontato la propria esperienza professionale e la crescita ottenuta grazie al modello organizzativo adottato da Remax.

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Secondo i dati presentati, nel 2025 la provincia di Cuneo ha fatto registrare un incremento del 10,4% delle compravendite rispetto all'anno precedente, mentre nel capoluogo le transazioni sono diminuite del 5,6%. La crescita è stata particolarmente significativa in alcune aree della Granda, come il basso Monregalese (+18,8%), l'Albese (+18,5%) e la pianura di Bra e Cherasco (+7,5%), a conferma di un mercato che guarda sempre più ai centri della provincia.

Anche i primi mesi del 2026 confermano questa tendenza. La domanda di acquisto è aumentata del 15,2%, soprattutto ad Alba, Saluzzo e Savigliano, mentre l'offerta di immobili è diminuita del 4%, contribuendo a mantenere elevato l'interesse per il territorio.

A cambiare è anche il profilo degli acquirenti. Accanto a chi cerca una seconda casa, cresce infatti il numero di persone che scelgono il Cuneese per trasferirsi stabilmente o per trascorrervi una parte significativa dell'anno, attratte dalla qualità della vita, dal paesaggio, dai servizi e dall'identità del territorio. Un fenomeno che interessa anche gli investitori stranieri: nelle Langhe aumentano gli acquisti da parte di cittadini provenienti da Stati Uniti, Svizzera e Germania, mentre Cuneo città registra un interesse crescente da parte di acquirenti francesi e del Nord Europa.

«Negli ultimi anni il Cuneese ha rafforzato la propria attrattività turistica, ma oggi osserviamo un fenomeno ulteriore – ha sottolineato Dario Castiglia –. Sempre più spesso chi scopre questi territori come visitatore decide poi di investirvi, acquistare una proprietà o trascorrervi una parte significativa dell'anno. Dalle Langhe alle vallate alpine, il Cuneese sta intercettando una domanda che cerca non soltanto un immobile, ma un nuovo stile di vita».

La scelta di organizzare la conferenza a Cuneo non è stata casuale. Per Remax il mercato della Granda rappresenta infatti uno dei territori sui quali intende rafforzare la propria presenza nei prossimi anni, ampliando la rete di professionisti e di agenzie operative. In Piemonte il network conta oggi 17 agenzie e oltre 140 consulenti immobiliari, ma punta a crescere ulteriormente anche nel Cuneese, ritenuto un mercato dalle elevate potenzialità grazie alla vivacità delle compravendite e all'interesse crescente di acquirenti italiani e internazionali.