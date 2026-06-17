Caraglio, la rete “Maraman” si racconta in mostra

Sarà visitabile fino al 12 luglio a Caraglio, negli spazi dell’ex chiesa dei Santi Pietro e Paolo in piazza San Paolo, la mostra fotografica “Maraman – Paesaggio culturale delle valli occitane”, dedicata alla rete che riunisce 32 strutture museali ed espositive delle valli Maira, Grana e Stura, coordinate da Espaci Occitan.

L’esposizione, a ingresso gratuito e aperta nei fine settimana dalle 9.30 alle 18.30 grazie alla collaborazione del Comune di Caraglio, propone un percorso per immagini firmato da Roberto Beltramo, Paolo Viglione e Diego Crestani. Un racconto visivo che attraversa la storia delle comunità alpine, tra tradizioni agricole e pastorali, identità linguistica occitana e capacità di adattamento a un territorio complesso, fino alle esperienze contemporanee che continuano a dare vita a queste valli.

“Maraman”, termine occitano che significa “improvvisamente, a sorpresa”, sintetizza lo spirito della rete: un progetto che unisce musei e punti espositivi per restituire una visione complessiva del paesaggio culturale delle tre valli piemontesi, valorizzando patrimoni diffusi e spesso poco conosciuti.

Tra gli elementi di novità dell’allestimento caragliese, la componente multimediale realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione CRC. Accanto alle fotografie, i visitatori possono infatti accedere, tramite QR code, ai contenuti digitali del sito www.maraman.org, online da alcuni mesi, che propone 32 schede di approfondimento in sei lingue – occitano, italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo – corredate da ulteriori immagini.

In mostra e nelle singole realtà aderenti è inoltre disponibile il materiale informativo dedicato alla rete Maraman, utile per orientarsi tra i numerosi beni culturali presenti nelle valli Maira, Grana e Stura.

Per informazioni è possibile contattare Espaci Occitan (segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075) o consultare i canali social del museo occitano.