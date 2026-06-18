Busca, un’estate di eventi tra cultura, musica e spettacolo: calendario ricco fino a settembre [VIDEO]

Dopo il successo della Fiera di Maggio, Busca si prepara a vivere un’estate intensa, scandita da appuntamenti culturali, musicali e di spettacolo che accompagneranno residenti e turisti fino a settembre. Il calendario di “BeComeBusca Estate 2026” – già avviato nelle prime settimane di giugno – raccoglie gli eventi di maggiore richiamo promossi dal Comune, dalle associazioni del territorio e dai numerosi partner culturali che negli anni hanno contribuito a consolidare l’immagine della città come punto di riferimento per il turismo e la cultura nel Cuneese.

“Anche quest’anno abbiamo un ricco calendario di avvenimenti. La stagione è partita con la Fiera di Maggio, che è andata molto bene, e continua per tutta l’estate con tanti appuntamenti. Abbiamo la fortuna di poter contare su numerose associazioni che organizzano eventi, ma anche sulla collaborazione con diversi circuiti che ci permettono di proporre iniziative importanti”, sottolinea il sindaco Ezio Donadio.

Tra gli appuntamenti più attesi torna Mirabilia Festival, che farà tappa nel centro storico dal 2 al 5 luglio con spettacoli di circo contemporaneo e arti performative. Un legame ormai consolidato con Busca, come evidenzia il primo cittadino: “Gli artisti di Mirabilia durante l’anno vengono a svolgere residenze sul nostro territorio, utilizzando il teatro e le altre strutture cittadine. Qui nascono spettacoli che poi vengono portati in tutto il mondo. Avremo inoltre un’appendice del festival anche il 1° agosto, in occasione della Festa della Madonnina”.

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L’estate buschese propone un cartellone variegato che spazia dalla musica corale alla lirica, dalla letteratura al teatro. Dopo la No(t)te di Luce al Parco Francotto e la XIV Rassegna Cantè per Conté, luglio si aprirà con la Festa di San Luigi e gli eventi di Mirabilia. Il 3 luglio Piazza della Rossa ospiterà il tradizionale Concerto delle Bande Musicali, mentre il 10 luglio il Parco Museo dell’Ingenio farà da cornice alla XXII Rassegna Musicae con il “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. Nella stessa serata spazio anche alla rassegna “Sì di Venere” con il concerto dei Pop Corn Break. Il 12 luglio, alla Collezione La Gaia, è in programma il reading musicale “Carte da decifrare” con Donatella Di Pietrantonio.

Agosto vedrà ancora protagonista Mirabilia il 1° del mese e, soprattutto, uno degli appuntamenti di punta dell’intera stagione: il 6 agosto, al Parco Museo dell’Ingenio, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi porteranno in scena “Francesco”, spettacolo dedicato alla figura del santo di Assisi.

“Proseguiamo il progetto VisitBusca, avviato lo scorso anno con la realizzazione del sito turistico dedicato alla città. Gli eventi sono davvero numerosi e vengono costantemente aggiornati. Grazie alle sinergie costruite sul territorio siamo entrati in circuiti importanti come Mirabilia, Carte da Decifrare della Fondazione Artea e Attraverso Festival”, spiega l’assessora Lucia Rosso. “L’appuntamento con Angelo Branduardi e Aldo Cazzullo rappresenta certamente uno degli eventi clou dell’estate buschese, ma il calendario offre molto altro e arriva fino a settembre con Suoni dal Monviso, le feste patronali, i concerti della banda e della corale, il cinema all’aperto e numerose altre iniziative”.

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A chiudere la rassegna estiva sarà infatti, il 6 settembre, l’appuntamento con “Suoni dal Monviso” al Parco Museo dell’Ingenio, con Lou Tapage e lo spettacolo “Signora libertà”, dedicato alle donne raccontate nelle canzoni di Fabrizio De André.

L’obiettivo, sottolineano gli amministratori, è quello di valorizzare il territorio e rafforzare l’attrattività turistica della città. “Grazie al sito VisitBusca abbiamo la possibilità di promuovere in modo efficace il territorio, le sue bellezze culturali e naturalistiche. La nostra posizione, all’imbocco delle valli Maira, Varaita e Grana, ci consente di intercettare un turismo di passaggio che spesso si ferma a visitare la città prima di proseguire verso le mete outdoor”, evidenzia Donadio.

Un ruolo importante sarà svolto anche dalla Strada dei Cannoni, il cui calendario stagionale sarà inaugurato il 5 luglio. “Negli ultimi due anni il percorso è stato riqualificato grazie a un finanziamento regionale e alla collaborazione tra i Comuni interessati. Oggi è molto più facilmente percorribile e rappresenta una risorsa significativa per il turismo del territorio”, conclude il sindaco.

Accanto ai grandi eventi non mancheranno, come da tradizione, le numerose feste patronali organizzate nelle oltre venti frazioni del Comune. “Ogni comitato propone momenti di aggregazione, giochi e iniziative popolari. Il calendario BeComeBusca Estate raccoglie invece gli eventi di maggiore richiamo, con una proposta che abbraccia musica, cinema, teatro e spettacolo e che guarda a un pubblico che va ben oltre i confini comunali”, conclude Rosso. Una stagione che si annuncia quindi particolarmente vivace e capace di offrire occasioni di incontro e intrattenimento per tutta l’estate.