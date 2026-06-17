Cervasca, San Defendente in festa dal 20 al 22 giugno: tre giorni di musica, giochi e buona cucina

La frazione di San Defendente si prepara a vivere tre giorni di festa dal 20 al 22 giugno 2026, con un programma che unisce musica, intrattenimento per famiglie, sport popolare e cucina tradizionale. L’appuntamento è a San Defendente di Cervasca, con iniziative distribuite tra sabato, domenica e lunedì.

Si parte sabato 20 giugno con la Kinder Cartoon Band, che aprirà il cartellone musicale della manifestazione. In cucina, spazio alla gnoccolata con salsiccia e patatine, per una serata pensata all’insegna della convivialità e della tradizione.

La giornata clou sarà domenica 21 giugno, quando nel pomeriggio prenderà il via il torneo di bocce alle 14.30, destinato a proseguire anche lunedì. Alle 15.30 è previsto uno spettacolo di magia rivolto a grandi e piccini. In serata, la festa continuerà con la cena gastronomica su prenotazione e con la musica dal vivo: ad aprire il concerto sarà la Controtempo Band, seguita dal rock italiano dei John Deer.

La chiusura è affidata a lunedì 22 giugno, ancora con il torneo di bocce nel pomeriggio e con la grande polentata serale, anche in questo caso su prenotazione. A chiudere la manifestazione sarà l’Orchestra Duo per Due, con una serata all’insegna del ballo e del canto.

Per le prenotazioni delle cene e della polentata è possibile utilizzare il link indicato nella locandina, rivolgersi alla Tabaccheria Arlotto oppure presentarsi direttamente alla festa, dove le prenotazioni restano comunque disponibili. Per informazioni è attivo anche il numero 353 445 6974.