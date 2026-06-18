A Savigliano torna la Festa della musica

Savigliano torna a celebrare le sette note. Nella mattinata di domenica 21 giugno arriva la Festa della musica, evento musicale che si tiene per celebrare il solstizio d'estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. L'iniziativa è organizzata dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano con la Consulta cultura e promozione del territorio.
Si comincia alle 10.30, in piazza Santarosa, dove si terranno alcuni interventi musicali a cura del Complesso Bandistico Città di Savigliano, diretto dal maestro Dante Costamagna - presidente Aldo Lovera.
A seguire, alle 11.30, ci si sposterà presso palazzo Miretti. Lì si potrà assistere ad “Undertow Duo – Nuove Correnti di Jazz”, a cura della Fondazione Istituto Musicale Fergusio Ets.
L'ingresso è libero.