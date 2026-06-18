Alla scoperta della cava più nascosta di Busca: escursione tra alabastro e natura

Un viaggio tra storia, geologia e natura per riscoprire uno degli angoli più affascinanti e meno conosciuti del territorio buschese. È quanto propone l’associazione Monviso Arte APS con l’iniziativa “La via dell’alabastro e il Bosco della Corte”, in programma sabato 20 giugno alle 9,30 con partenza da Casa Francotto.

L’escursione rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il patrimonio naturalistico e storico della collina di Busca, con particolare attenzione alle prestigiose cave di alabastro che hanno caratterizzato per secoli l’identità del territorio. Il percorso condurrà i partecipanti fino alla cava considerata tra le più “inesplorate” della zona, offrendo la possibilità di approfondire la storia dell’estrazione di questa preziosa pietra e il suo legame con l’economia locale.

Non solo geologia. La passeggiata attraverserà anche il “Bosco della Corte”, un’area verde che in passato veniva coltivata e curata dai monaci dell’Eremo di Belmonte. Un luogo ricco di fascino, dove il patrimonio naturale si intreccia con la memoria storica e religiosa del territorio.

L’intero itinerario sarà accompagnato da una guida professionista abilitata, che illustrerà ai partecipanti le peculiarità ambientali, storiche e paesaggistiche del percorso.

La quota di partecipazione è di 10 euro con biglietto unico; per ragioni organizzative non sono previste riduzioni. La partecipazione è invece gratuita per i ragazzi e le ragazze sotto i 16 anni.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 371-5420603.