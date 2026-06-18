Terres Monviso+, al via le nuove attività del progetto transfrontaliero

Saranno presentate mercoledì 24 giugno, a partire dalle 17 nella Sala Laboratorio della Biblioteca de Il Quartiere (piazza Montebello 1), le prime attività del progetto PITER+ Terres Monviso – linea tematica PROA(c)TIVE. L’appuntamento, promosso dal Consorzio Monviso Solidale in collaborazione con il Comune di Saluzzo, è aperto ai media e alla cittadinanza interessata.

Il progetto rappresenta la prosecuzione del primo Piano Integrato Territoriale “Terres Monviso”, sviluppato tra il 2017 e il 2023 con un investimento complessivo di circa 7,8 milioni di euro, di cui 6,6 finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. La nuova fase, avviata il 29 settembre 2024, può contare su ulteriori risorse per poco più di 7 milioni di euro (5,7 milioni dal FESR) e coinvolge 14 partner italiani e francesi.

Sul versante francese partecipano le Comunità dei Comuni di Guillestrois-Queyras, Serre-Ponçon e Valle dell’Ubaye Serre-Ponçon, insieme al Parco naturale regionale del Queyras e ai Dipartimenti delle Alte Alpi e delle Alpi dell’Alta Provenza. Sul lato italiano figurano il Comune di Saluzzo, le Unioni montane Valle Stura, Valle Maira e Comuni del Monviso, la Provincia di Cuneo, il Consorzio Monviso Solidale, la Camera di Commercio di Cuneo e la Fondazione Agrion Piemonte. Tra i partner associati anche le Unioni montane Valle Grana, Barge e Bagnolo e Valle Varaita, con Regione Piemonte e Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra nel ruolo di osservatori.

Le risorse saranno destinate allo sviluppo di tre progetti tematici: PROA(c)TIVE, guidato dal Consorzio Monviso Solidale e focalizzato sul coinvolgimento delle giovani generazioni e dei nuovi cittadini nei processi di governance; ATTRA[c]TIVE, con capofila il Comune di Saluzzo; e REA[c]TIVE, coordinato dall’Unione montana Valle Stura.

L’incontro del 24 giugno sarà l’occasione per illustrare obiettivi e azioni previste, con particolare attenzione alla costruzione di un senso di appartenenza condiviso in un territorio di confine e al rafforzamento della cooperazione tra comunità italiane e francesi.