Cuochi della Granda a Monforte, tra convivialità e successi internazionali

La suggestiva cornice di Lostu ha ospitato lunedì 15 giugno la tradizionale Cena di Primavera dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, trasformando la serata in un momento di incontro e confronto per professionisti del settore della ristorazione e rappresentanti delle principali realtà del territorio.

Dopo l’aperitivo sulla terrazza panoramica affacciata sulle colline patrimonio Unesco, il presidente dell’associazione Domenico Pavan ha aperto l’evento con un saluto ai presenti, seguito dagli interventi di Danilo Rinaudo (presidente Confcommercio provincia di Cuneo), Marco Scuderi (Distretto del Cibo del Roero) e Umberto Ferrondi in rappresentanza degli operatori turistici provinciali.

Momento centrale della serata è stato il riconoscimento ad Andrea Serale, membro del direttivo dell’associazione, che ha recentemente conquistato la medaglia d’oro al Global Chefs Challenge 2026 Senior, disputato a Newport, in Galles, insieme al collega Giuseppe De Vincenzo, rappresentando la Nazionale Italiana Cuochi.

«Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio – ha sottolineato Pavan – e che premia un percorso di crescita costruito con passione e determinazione. È anche un esempio importante per i giovani che si avvicinano alla professione».

Il successo assume un valore ancora più significativo nel contesto del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, rafforzando il ruolo della formazione e dell’eccellenza gastronomica italiana nel panorama internazionale.

La serata è proseguita con la presentazione della campagna di tesseramento 2026, confermando l’impegno dell’associazione nel consolidare la rete tra cuochi, imprese e istituzioni del territorio. «L’unione tra le diverse realtà del settore è fondamentale – ha evidenziato Rinaudo – per affrontare le sfide e valorizzare al meglio il comparto».

Per informazioni e adesioni è possibile contattare la segreteria dell’Associazione Cuochi Provincia Granda o gli uffici di Confcommercio Cuneo.