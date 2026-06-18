Dogliani, la Filarmonica “Il Risveglio” in concerto per San Paolo

Dopo il recente concerto a Cherasco insieme a due musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani torna a esibirsi domenica 28 giugno alle 21.30 in piazza Don Delpodio, nel tradizionale appuntamento dedicato a San Paolo.

Il programma, curato dal direttore Valerio Semprevivo, sarà incentrato sulle colonne sonore cinematografiche, con un percorso musicale che attraversa idealmente diversi continenti. In apertura verranno eseguiti due brani originali per banda, “Cinecittà” e “La Storia”, quest’ultimo pensato come omaggio a Ennio Morricone e capace di lasciare spazio all’immaginazione dell’ascoltatore. Seguiranno estratti da celebri colonne sonore, tra cui “Grazie, signora Thatcher”, “Memorie di una geisha” e “La La Land”.

Ad aprire la serata saranno le giovani formazioni nate dal progetto “Banda? Elementare!”, avviato nel 2019 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani. La Banda Junior, diretta da Michele Bongioanni e Nicoletta Fornasero, proporrà un repertorio rinnovato, mentre la Banda Giovanile, guidata da Osvaldo Boggione, eseguirà brani pensati appositamente per questo tipo di ensemble.

La conduzione della serata sarà affidata a Rosalba Giacchello. Informazioni e aggiornamenti sull’attività della Filarmonica sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social dell’associazione.