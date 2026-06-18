Borgo San Dalmazzo, inaugurata la nuova area sportiva di via Grande Torino

La comunità borgarina ha celebrato sabato 13 giugno l’inaugurazione della nuova area sportiva di via Grande Torino, un intervento che restituisce alla città uno spazio completamente rinnovato e pensato per la pratica sportiva in sicurezza e in continuità durante tutto l’anno.

Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca Roberta Robbione, l’assessore regionale Marco Gallo, la Giunta comunale, numerosi consiglieri, rappresentanti delle associazioni sportive e tanti cittadini. L’opera è stata realizzata con 650 mila euro provenienti dal bando statale “Sport e Periferie 2023” e con ulteriori 250 mila euro di fondi comunali.

Il vecchio campo n. 2 è stato trasformato in un impianto moderno e funzionale, con manto in erba sintetica di ultima generazione, nuovo impianto di illuminazione a led, pista di atletica richiesta dalle insegnanti delle scuole cittadine e area polifunzionale in sabbia. Completamente riqualificato anche l’edificio degli spogliatoi, con interventi mirati al risparmio energetico e al miglior comfort per gli atleti.

"Questa area nasce per offrire a tutti uno spazio moderno, sicuro e accessibile, dove lo sport diventa salute, educazione e incontro", ha ricordato la sindaca Robbione, sottolineando come il nuovo impianto rappresenti un investimento per il futuro della città e un bene comune da custodire con responsabilità.

La giornata ha avuto anche un forte valore simbolico con la nuova intitolazione della via al Grande Torino, richiamo ai valori di una squadra entrata nella storia per aver saputo unire il Paese oltre ogni appartenenza sportiva. Nel corso della cerimonia è stato inoltre ricordato il calcio borgarino con il memorial dedicato ad Anselmo Giraudo e Giuseppe Giordano.

L’assessore regionale Marco Gallo ha evidenziato il valore strategico dell’intervento, che consente ai giovani di allenarsi in sicurezza senza dover uscire dal territorio. L’assessore ai Lavori Pubblici Armando Boaglio ha invece richiamato lo sforzo corale che ha reso possibile il progetto, ringraziando tecnici comunali, progettisti, direzione lavori e imprese coinvolte.

Dopo la benedizione impartita da don Paolo e il taglio del nastro affidato ai nipoti di Giraudo e Giordano, il pomeriggio è proseguito con le partite tra i pulcini 2015 del Pedona e del Val Maira e le vecchie glorie del G.S. Madonna Bruna. La nuova area sportiva è ora ufficialmente a disposizione della città.