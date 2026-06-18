Premio Rotary Alba 2026 a Orsola Bonino per l’impegno nel sociale

È stata Orsola Bonino la destinataria del Premio Rotary Alba 2026, consegnato martedì 16 giugno al ristorante “Ca’ del Lupo” di Montelupo Albese durante una serata ufficiale del club albese.

Istituito nel 2000 dal socio Renato Montalbano, il riconoscimento rappresenta il service più longevo del Rotary di Alba ed è giunto quest’anno alla 27ª edizione. Il premio viene assegnato a personalità che si sono distinte per attività significative a favore della collettività o per risultati di particolare rilievo.

La scelta è ricaduta su Orsola Bonino per il suo lungo impegno nel volontariato e nell’associazionismo, in particolare a tutela delle persone con disabilità e delle fasce più fragili. Già dipendente dell’Asl CN2, Bonino ha ricoperto il ruolo di componente e presidente della Consulta comunale per le Pari Opportunità di Alba, promuovendo iniziative su inclusione e parità di genere. Ha inoltre collaborato con l’associazione “Mai Più Sole” a sostegno delle donne vittime di violenza ed è vicepresidente di ALICE, impegnata nella lotta all’ictus cerebrale. Dal 2021 è Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Alba.

Durante la cerimonia, il socio fondatore del premio Renato Montalbano ha ripercorso la storia del riconoscimento, mentre la presidente del club Piera Arata ha consegnato il contributo, che la premiata ha scelto di devolvere all’associazione ALICE.

Nel corso della serata sono stati inoltre premiati per i quarant’anni di appartenenza al Rotary i soci Renato Montalbano ed Enrico Strada, in segno di riconoscimento per il loro impegno e la dedizione al servizio. Tra gli ospiti anche la fotografa Lucia Ernè.



