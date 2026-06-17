Domenica 12 luglio Costigliole Saluzzo celebra l’Albicocca Tonda, tra novità, golosità e grande passione

I motori della festa stanno già scaldando. A Costigliole Saluzzo fervono i preparativi per la Fera d’la Tonda che si svolgerà domenica 12 luglio, l’appuntamento estivo che ha trasformato il piccolo paese delle colline saluzzesi nella capitale piemontese dell’Albicocca Tonda.

La Pro Loco di Costigliole e la Cooperativa Albifrutta stanno lavorando a pieno ritmo per regalare alla comunità e ai tanti visitatori un’edizione da ricordare. L’obiettivo è ambizioso: superare il successo delle edizioni precedenti e offrire un programma ricco di novità, senza però tradire lo spirito autentico di una sagra nata per valorizzare un frutto straordinario e il territorio che lo produce.

La Regina sta arrivando

In queste settimane i frutti stanno completando la loro maturazione sotto il sole delle colline. L’Albicocca Tonda di Costigliole, con la sua polpa soda, dolcissima e profumata, si prepara a essere la vera protagonista dell’evento: un prodotto d’eccellenza che racconta una storia fatta di tradizione, cura e attaccamento alla terra.

Torna il concorso “Fantasie di Tonda”

Dopo il grande successo della scorsa edizione, viene riproposto il concorso amatoriale “Fantasie di Tonda” dedicato a tutti i pasticceri e cuochi casalinghi che vorranno misurarsi con la regina delle albicocche.

Attenzione, occorre iscriversi entro il 4 luglio 2026, tramite mail o tagliando (vedi sotto).

Regolamento

La partecipazione all’evento è completamente gratuita sia per chi partecipa alla gara, sia per chi decide di partecipare come semplice spettatore. Per info: 338 3604921

Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 4 luglio

Saranno ammessi solo dolci da forno , non saranno valutati dolci con creme fresche, tipo panna o altre creme

, non saranno valutati dolci con creme fresche, tipo panna o altre creme I dolci dovranno essere consegnati dalle ore 8,30 alle 9,30 di domenica 12 luglio 2026

Dalle ore 15,30 si terrà la premiazione ufficiale

Il Regolamento completo:

Il concorso premierà la creatività e la capacità di esaltare il gusto unico dell’Albicocca Tonda in torte, crostate, marmellate, monoporzioni o qualsiasi altra interpretazione golosa che non sia dolce da frigo.

Partecipare è semplice e aperto a tutti: nel regolamento qui sopra troverete tutte le indicazioni dettagliate, le categorie e i criteri di valutazione.

Preparate i vostri dolci migliori, caricate la macchina fotografica e venite a celebrare insieme a noi la Regina delle albicocche.

Un invito a vivere il territorio

La Fera d’la Tonda non è solo una sagra: è un’occasione per scoprire un paese vivo, i suoi prodotti, le sue colline e la passione delle persone che ogni giorno lavorano per mantenere viva questa eccellenza.

Chi ama i sapori autentici, le feste di paese vere e la buona pasticceria non può mancare.

Un appuntamento imperdibile quello di Domenica 13 luglio 2025 a Costigliole Saluzzo per lasciarsi coinvolgere in prima persona in una passione che sta rendendo celebre la Fera d’la Tonda – La sagra dell’Albicocca Tonda di Costigliole.

Con una deliziosa novità che lascerà tutti a… bocca aperta!

Vi aspettiamo!