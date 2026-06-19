Cuneo Music Festival, tre giorni di grandi concerti in piazza Galimberti: aperte le prenotazioni

Sale l’attesa per il Cuneo Music Festival, la tre giorni di concerti che a metà luglio animerà la città di Cuneo, nella suggestiva cornice di piazza Galimberti.

Venerdì 17 luglio si esibiranno Elio e le Storie Tese, il più funambolico gruppo della scena musicale italiana.

Il giorno successivo, sabato 18 luglio, sarà ospite il DJ Claudio Cecchetto, disc jockey, produttore, conduttore radiofonico e televisivo, editore e talent scout. A 45 anni esatti dalla pubblicazione di Gioca Jouer, il famosissimo ballo di gruppo che gli ha aperto le porte del successo, Cecchetto salirà sul palco condividendo con tutti la voglia di ballare e “far festa”.

Domenica 19 luglio, nella serata conclusiva, si esibirà la giovanissima e talentuosa Sarah Toscano, reduce dai recenti successi che l’hanno consacrata come una delle voci più amate e promettenti del nuovo panorama pop italiano. Ad aprire il concerto, Andrea Costantino, in arte Costa, una delle nuove voci emergenti della scena rap cuneese.