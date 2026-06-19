Passatore, week end con musica per tutti i gusti

Nella frazione cuneese di Passatore la festa patronale in onore di San Giovanni Battista entra nel vivo della sua proposta musicale, con quattro serate di spettacoli a ingresso gratuito e con un’offerta gastronomica completa, con tanto di “gara di barbecue”.

Il fine settimana è nel segno di un triplo tributo tricolore, ma non solo: sul palco di Passatore arrivano artisti che hanno alle spalle anche successi televisivi e che ripropongono brani ed emozioni legate a nomi amati della musica italiana come 883, Jovanotti e Zucchero.

Nell’area ex sferisterio, la serata di venerdì 19 giugno è con i Radio 88.3 e il loro spettacolare tributo a Max Pezzali e gli 883, già apprezzato lo scorso anno nella festa passatorese.

Quella di sabato 20 è una serata nel segno dell’energia e del divertimento: prima il rock del gruppo emergente cuneese Night above rain, poi i brani l’adrenalina di Jovanotti con il gruppo Jovanotte (il cantante Matteo Casali ha partecipato alla trasmissione televisiva “Tale e quale show” nel 2023).

Domenica 21 è protagonista un altro interprete acclamato nella stessa trasmissione tv su Rai 1, nel 2022: Luca “Cipo” Sperindio (in questi giorni in uscita l’album “Se vuoi, puoi!”) con la sua band regala al pubblico un potente omaggio a Zucchero. Nelle tre serate, musica da ballare con dj Nadir venerdì e domenica, con Marco Cata sabato.

Per lunedì 22 la proposta è con la musica e i balli occitani del gruppo Lou Janavel, accompagnato dall’insegnante Daniela Mandrile, per coinvolgere tutto il pubblico e chi vuole imparare i passi.

Non manca l’offerta gastronomica: cena di pesce venerdì 19 e di carne sabato 20, polentata lunedì 22 (per tutte le prenotazioni, tel. 339-2765291 e 392-0398512). Domenica 21 va in scena la novità della gara di barbecue, con il gruppo Oversmoke Killers e altri team di appassionati.