Il 23 giugno una voce importante arriva a Bra: Lou Ms.Femme presenta “Rivoluzione non binaria” al Casa Pride Festival

Martedì 23 giugno alle ore 21:00 la Sala della Biblioteca Civica di Bra ospiterà un evento senza precedenti per il panorama culturale cuneese. Nell'ambito della seconda edizione del Casa Pride Festival, verrà presentato il libro “Rivoluzione non binaria. Viaggio nell’enbyfemminismo” (Le plurali editrice). Ospite d’eccezione sarà l’autor* del testo: Lou Ms.Femme, attivista trans* non binari*, consulente, TEDx speaker e voce tra le più autorevoli e influenti del panorama transfemminista e LGBTQIA+ nazionale.

La presenza di una figura come Lou Ms.Femme è un'occasione importante per il territorio, perché offre uno spazio al dibattito sui diritti e sulle identità di genere, che solitamente tende a concentrarsi nei grandi centri urbani. L’invito alla presentazione del libro è aperto a tutta la cittadinanza, alle istituzioni, ai media e a chiunque voglia guardare al futuro con occhi nuovi, scardinando quell'"asfissia socioculturale" che per troppo tempo ha reso invisibili le esistenze non binarie.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Bra e la libreria braidese Crocicchio Ubik. Un’opera prima che fa la storia dell'attivismo italiano Pubblicato da Le plurali, casa editrice transfemminista intersezionale da sempre attenta alle voci marginalizzate, Rivoluzione non binaria è un saggio necessario che colma un’assenza quasi totale di letteratura sul tema nel nostro Paese. Il libro è un’indagine intima, storica e antropologica che intreccia le esperienze personali dell'autor* con la grande storia: dai moti di Stonewall fino alle isole Samoa, Lou Ms.Femme svela le connessioni profonde tra binarismo di genere, colonialismo ed enbyfobia, gettando le basi in Italia per l’enbyfemminismo, un approccio radicale che sfida le radici stesse delle convenzioni sociali.

Lou Ms.Femme: dall’attivismo alle audizioni alla Camera Tra le varie battaglie di cui è esponente cruciale, Lou Ms.Femme è in prima linea per l’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva comprensiva nelle scuole ed è una delle figure chiave della campagna nazionale Italy Needs Sex Education. Proprio in questa veste, Lou ha partecipato alle audizioni formali presso la Camera dei Deputati in merito a educazione sessuo-affettiva e consenso informato, portando la voce dell'attivismo direttamente nelle stanze della politica istituzionale.

Un festival che trasforma il territorio

Il Casa Pride Festival ha sorpreso la provincia lo scorso anno accogliendo 1500 persone e scardinando tabù storici, e si riconferma uno spazio vitale di socialità e cultura. Il festival chiuderà con l'attesissimo appuntamento di musica e orgoglio queer:

Sabato 4 luglio, presso le Piscine Estive Acqua & Company di Bra, torna SLAY – The Queer Party, la grande festa firmata Casa Pride con il dj set di BANANAMIA. La serata partirà alle 20:00 con il pre-party giropizza by Sbranami e proseguirà dalle 22:00 con il dance party. L'ingresso alla festa va prenotato online: https://www.eventbrite.it/e/slay-the-queer-party-tickets-1992055274952. Per riservare un posto all'aperitivo + giropizza occorre contattare il numero: 3758070230.

Domenica 5 luglio dalle 10:00: ci sarà l'imperdibile After Party direttamente in piscina, per rigenerarsi insieme.

Casa Pride è l’associazione di promozione sociale che unisce persone LGBTQIA+ e alleate della provincia di Cuneo, con sede a Bra.