Chiusa di Pesio, il 4 e 5 luglio doppio evento per il diploma radioamatoriale “ASFAO – Fortificazioni Alpine Occidentali”

La Sezione A.R.I. di Cuneo è lieta di presentare il nuovo Diploma Radioamatoriale “ASFAO – Fortificazioni Alpine Occidentali”, un'iniziativa nata dalla collaborazione con l'ASFAO-APS (Associazione per lo Studio delle Fortificazioni Alpine Occidentali), finalizzata a promuovere e valorizzare, attraverso l'attività radioamatoriale, il patrimonio storico e culturale rappresentato dalle opere fortificate delle Alpi Occidentali.

L'evento si inserisce nell'ambito dello storico gemellaggio transfrontaliero tra l'ASFAO e l'associazione francese Les Amis de l’Ouvrage Maginot de la Frassinéa, realtà da anni impegnate nello studio, nella conservazione e nella divulgazione delle opere difensive costruite lungo il confine alpino tra Italia e Francia.

L'iniziativa nasce dalla volontà di creare un collegamento ideale tra la storia delle fortificazioni e quella delle comunicazioni radio, due elementi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita militare e civile delle zone di confine. Attraverso la radio, strumento per eccellenza di comunicazione senza frontiere, si intende dare visibilità a un patrimonio storico spesso poco conosciuto, favorendo al contempo l'incontro tra radioamatori di diversi Paesi.

Per celebrare l'evento sarà attivato il nominativo speciale II1WAF, che opererà dal Campo Storico di Chiusa di Pesio nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio 2026. La stazione sarà attiva su diverse bande radioamatoriali e con differenti modi di emissione, offrendo ai colleghi OM e SWL la possibilità di collegare o ascoltare la stazione speciale e ottenere il diploma commemorativo dedicato alle Fortificazioni Alpine Occidentali.

L'attivazione si svolgerà all'interno di una ricostruzione storico-espositiva che comprenderà apparati radio militari d'epoca, materiale documentale e attrezzature utilizzate nel corso del Novecento, consentendo ai visitatori di ripercorrere l'evoluzione delle comunicazioni radio e il loro impiego nelle aree fortificate alpine.

I collegamenti effettuati con la stazione speciale contribuiranno all'assegnazione del diploma secondo il regolamento che verrà pubblicato nei prossimi giorni. L'obiettivo è coinvolgere radioamatori italiani e stranieri in un'attività che unisca la passione per la radio alla scoperta della storia e del territorio.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre presenti esposizioni, documentazione storica e materiale informativo dedicato alle fortificazioni alpine, alla Linea Maginot Alpina e alle opere del Vallo Alpino, nonché alle attività svolte dalle associazioni che operano per la loro tutela e valorizzazione.

L'ingresso al Campo Storico sarà libero e aperto a tutti. Radioamatori, appassionati di storia, studiosi, famiglie e visitatori avranno l'opportunità di conoscere da vicino il mondo delle radiocomunicazioni e il patrimonio storico delle Alpi Occidentali, in un contesto di amicizia, collaborazione internazionale e scambio culturale.

La Sezione A.R.I. di Cuneo invita tutte le Sezioni A.R.I., le associazioni radioamatoriali, gli OM e gli SWL a partecipare all'iniziativa, contribuendo alla diffusione dell'evento e collegando la stazione speciale II1WAF.