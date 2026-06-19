Orientarsi giocando, con una certificazione delle competenze in tasca: l’Università di Torino lancia la Summer School for Teens anche a Cuneo

’Università degli Studi di Torino, attraverso il Dipartimento di Management “Valter Cantino”, in collaborazione con il Teaching Learning Center, presenta la Summer School for Teens: un’esperienza di orientamento innovativa e completamente gratuita, rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano concluso il terzo, quarto o quinto anno. L’appuntamento è dal 6 al 10 luglio 2026 presso la Scuola di Management ed Economa di Torino, in Corso Unione Sovietica 218 Bis (per un massimo di 90 partecipanti), con un’edizione parallela ospitata anche dal Campus di Cuneo.

La formula è ciò che distingue radicalmente il progetto da un open day tradizionale: per un’intera settimana i ragazzi lavorano in gruppi misti, affrontando sfide formative ispirate ai giochi di ruolo (RPG), accumulando punti e conquistando, alla fine, una classifica e una premiazione. Ma dietro il gioco c’è un percorso di orientamento strutturato, con obiettivi chiari e un riconoscimento concreto da portare a scuola.

Sei dimensioni per costruire il proprio futuro

Il cuore della Summer School non è il divertimento fine a sé stesso, ma un percorso che accompagna gli studenti nello sviluppo della consapevolezza personale e nella costruzione del proprio progetto post-diploma. Le attività si articolano lungo sei dimensioni dell’orientamento:

conoscenza di sé — mappare competenze, attitudini e punti di forza;

orientamento formativo — capire come funzionano test d’ingresso, modelli di accesso e percorsi di studio;

orientamento informativo — saper leggere bandi, scadenze e servizi dell’università;

orientamento fisico — vivere e riconoscere gli spazi e gli ambienti del campus;

orientamento vocazionale — far emergere interessi e motivazioni profonde;

orientamento professionale — collegare gli studi alle reali professioni del settore economico-aziendale.

Ogni laboratorio traduce una di queste dimensioni in una sfida concreta: dalla creazione della propria “Carta Personaggio” alla simulazione dei test di ammissione, dalla “caccia al tesoro” tra i bandi accademici alla progettazione di un piano di studi triennale sostenibile.

I mentor al centro dell’esperienza

Il vero valore aggiunto della settimana sono le persone che gli studenti incontrano. Niente brochure o relazioni a senso unico: a guidare i ragazzi ci sono anche studentesse e studenti universitari nel ruolo di mentor, che raccontano dall’interno la gestione degli esami, i ritmi di studio, la vita sociale e i servizi del campus. È un confronto autentico, da pari a pari, che abbatte le barriere e restituisce un punto di vista realistico sulla vita universitaria.

Accanto ai mentor, gli studenti incontrano anche professionisti del mondo del lavoro: in un laboratorio dal formato “conferenza stampa” diventano giornalisti d’assalto e li intervistano per scoprire come funziona davvero un ambiente professionale, superando i preconcetti sul futuro lavorativo.

Una certificazione che resta

A rendere l’esperienza ancora più solida è il riconoscimento finale: al termine della settimana viene rilasciata una certificazione digitale delle competenze valida ai fini curriculari tramite open badge. Gli studenti non portano a casa soltanto il ricordo di una bella settimana, ma un attestato spendibile nel proprio percorso scolastico, che dà valore formale alle competenze trasversali messe in campo, dal lavoro di squadra al problem solving, dalla ricerca di informazioni al public speaking.

Gli elementi di unicità in sintesi

Gamification totale: ogni laboratorio è un format di gioco con missioni, ruoli, punti e classifica finale.

Mentor e professionisti: orientamento autentico, da chi l’università e il lavoro li vive davvero.

Percorso strutturato su sei dimensioni: dietro il gioco, un disegno pedagogico chiaro.

Certificazione delle competenze valida ai fini curriculari.

Accesso gratuito e aperto alle scuole superiori di tutti gli indirizzi.

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni si effettuano online entro il 28 giugno 2026.

Campus di Torino

Corso Unione Sovietica 218 Bis, dal 6 al 10 luglio 2026 (max 90 partecipanti).

Iscrizioni tramite form

Per maggiori informazioni: orientamento.economiamanagement@unito.it

Campus di Cuneo

Palazzo “Ex Mater Amabilis”, Via Ferraris di Celle 2, dal 6 al 9 luglio 2026, con form di iscrizione e contatti dedicati.

Iscrizioni tramite form.

Per maggiori informazioni: segrcuneo.econ@unito.it

L’iniziativa

La Summer School for Teens è organizzata dalla Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, con il Dipartimento di Management “Valter Cantino”, il Teaching Learning Center e il progetto PoT Talenti, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Provinciale di Torino e Thefaculty.