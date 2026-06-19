VOLLEY A3M / Savigliano: Andrea Marassi, dal vivaio alla prima squadra

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare il primo volto nuovo per la prima squadra griffata Monge-Gerbaudo che disputerà il campionato di Serie A3 Credem Banca nel 2026/27.

Il suo nome è già ben noto all’ambiente saviglianese: Andrea Marassi. Già, perché Andrea è solo l’ennesimo frutto del florido vivaio biancoblù a raggiungere la prima squadra e a inserirsi in una tradizione di “promozioni” ormai consolidata.

Nato il 3 marzo 2009 a Savigliano, Marassi è un libero che si è di fatto formato con i colori della sua città addosso. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del volley a soli sei anni con la maglia del Vbc Augusta di Bene Vagienna nei campionati Csi, infatti, ha iniziato il suo percorso nel mondo Fipav proprio con Savigliano in Under 15, giocando da subito anche in Serie C. Da lì, la sua grande crescita, con la convocazione per due anni nella selezione territoriale Cuneo-Asti e la doppia convocazione al Torneo delle Regioni. Nell’ultima annata, infine, l’intera stagione con la Serie D saviglianese e i primi allenamenti con la prima squadra da aggregato.

C’è ovviamente grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della prima squadra: “Ringrazio molto la società per avermi dato questa magnifica opportunità. Sono consapevole che avrò molto lavoro da fare essendo il mio primo anno in una categoria così alta, ma sono carico e disposto ad allenarmi duramente per raggiungere insieme al gruppo il miglior risultato possibile”.

Il Volley Savigliano augura ad Andrea di poter crescere ancora con i colori biancoblù, raggiungendo nuovi traguardi indimenticabili.