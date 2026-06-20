Alba: mostra “A suffragio universale” visitabile fino a domenica 28 giugno

Sarà visitabile fino a domenica 28 giugno la mostra “A suffragio universale”, allestita nella Sala “Luciano Maccario” del Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio”, in via Vittorio Emanuele II 19 ad Alba.

Considerato il successo di pubblico, l’esposizione, inaugurata il 23 maggio scorso, è stata prorogata di una settimana. Un’occasione in più per scoprire documenti storici che ripercorrono il voto del 2 giugno 1946 attraverso le carte dell’Archivio del senatore Teodoro Bubbio.

L’allestimento celebra l’ottantesimo anniversario del primo voto libero dopo la Liberazione. Il ricchissimo archivio, in costante dialogo con l’Archivio comunale, racconta attraverso i suoi documenti uno dei momenti fondativi della Repubblica Italiana.

I documenti esposti nella Sala Maccario ripercorrono le elezioni amministrative del 24 marzo 1946 e, successivamente, le elezioni per l’Assemblea Costituente e il referendum istituzionale del 2 giugno, che sancì la nascita della Repubblica.

La mostra, attraverso i documenti degli archivi di Teodoro e Costanzo Bubbio, celebra gli ottant’anni della Repubblica e ricorda il primo esercizio del diritto di voto e di eleggibilità delle donne italiane nella storia del Paese.