Terre dei Savoia: eletto il nuovo Consiglio d’amministrazione e accolto come nuovo socio il Comune di Brondello

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, presso la Sala Conferenze del Castello di Racconigi, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’associazione Le Terre dei Savoia. Un importante momento di incontro e di restituzione, quest’anno particolarmente sentito alla luce della percentuale di partecipanti superiore al 95%, al quale ha preso parte, tra gli altri, anche il presidente dell’Accademia Albertina di Torino, già presidente delle Terre dei Savoia, Giovanni Quaglia.

Valerio Oderda, in qualità di presidente uscente, ha ripercorso le progettualità dell’ultimo anno, evidenziando nello specifico l’importante servizio di supporto all’orientamento strategico realizzato dall’impresa sociale Weco (e sintetizzato nell’occasione da Valentina Coraglia e Luigi Vallome), ricordando parimenti le progettualità ad ampio respiro portate avanti dall’associazione, con puntuale riferimento all’ambito internazionale (con i progetti numero 20119 “SavoiaExperience - Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa” e numero 21350 “Agrismart” finanziati in seno al programma Interreg VI-A France-Italia Alcotra 2021-2027 e aventi le Terre dei Savoia tra i partner strategici) e al circuito regionale, con focus appositi sulle esperienze del Sentiero sul Maira, del MUSES-Accademia Europea delle Essenze con annesso il laboratorio Essica, della Rete dei Giardini delle Essenze e della proposta teatrale di Scavalcamontagne, la cui tournée nazionale 2026 è iniziata ancora una volta dalle Terre dei Savoia, coinvolgendo nei giorni scorsi ben otto Comuni differenti. Riferimenti precisi e puntuali, infine, anche alle novità comunicative introdotte a partire dallo scorso anno in termini di modalità e strumenti attivati e, soprattutto, all’iniziativa “Biblioteche in Festa”, promossa in sinergia con l’associazione Progetto Cantoregi e la cui innovazione contenutistica è stata ormai riconosciuta da diversi enti e istituzioni regionali e nazionali.

Accanto alle operazioni assembleari tradizionali, con l’approvazione del rendiconto finanziario 2025 e del rendiconto previsionale 2026, si è quindi proceduto con l’accettazione della richiesta di ingresso nella compagine sociale del Comune di Brondello e con l’elezione dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione.

In tal senso, sono risultati eletti all’unanimità per il nuovo triennio Carlo Calogero Mancuso (sindaco del Comune di Castagnole delle Lanze), che ricoprirà la carica di vicepresidente, Edoardo Marelli (designato dal Comune di Bra), Donatella Rattalino (vicesindaca del Comune di Fossano con deleghe a Cultura, Turismo e Manifestazioni), Lucia Rosso (assessora del Comune di Busca con deleghe a Cultura, Istruzione e Pari Opportunità) e Valerio Oderda (sindaco del Comune di Racconigi e presidente uscente).

Il primo Consiglio di amministrazione nella suddetta compagine si è riunito tempestivamente, già nel pomeriggio di venerdì 19 giugno. In tale sede è stato eletto il presidente, riconfermando in questa carica Valerio Oderda, e sono stati individuati i membri del rinnovato Comitato d’indirizzo, i quali, con il loro operato e le loro competenze, supporteranno l’attività del Consiglio di amministrazione e dell’intera Associazione.

«Sono onorato di essere stato eletto vicepresidente dell’Associazione Terre dei Savoia. Ringrazio il presidente e i membri del Cda per la fiducia accordatami e mi impegno a svolgere questo incarico con responsabilità, spirito di collaborazione e dedizione». Commenta Carlo Calogero Mancuso: «Lavorerò al fianco del presidente e di tutti i membri dell’associazione per valorizzare il territorio, promuoverne le eccellenze e contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni».

«Ringrazio il Consiglio d’amministrazione e l’intera assemblea per la fiducia accordatami. Sono entusiasta di intraprendere questo percorso con le Terre Dei Savoia. Metterò a disposizione la mia esperienza per supportare questa Associazione che puntando sempre all’eccellenza ed alla creazione di valore a lungo termine, è promotrice di iniziative volte a valorizzare le nostre eccellenze storico-culturali e naturalistiche». Queste invece le parole di Donatella Rattalino.

Parimenti entusiasta Edoardo Marelli: «Ringrazio l'assemblea per avermi confermato nel ruolo di consigliere nel CdA di Terre dei Savoia. Questa Associazione esercita con successo da anni un importante ruolo di promozione e sviluppo del nostro territorio. Rinnovo il mio impegno a fornire tutto il supporto possibile all'Associazione nelle varie aree di attività e in particolare per gli aspetti legati alle nuove tecnologie, alla cultura e al turismo. Saluto e ringrazio i membri uscenti del CdA e rivolgo un cordiale benvenuto ai nuovi consiglieri».

«Ringrazio l'assemblea delle Terre dei Savoia per la fiducia accordatami con questa nomina nel Consiglio di Amministrazione. Si tratta di un riconoscimento importante non solo per la Città di Busca, ma anche, simbolicamente, per tutto il territorio che guarda verso Cuneo e che trova in questa rete un'opportunità di confronto, collaborazione e sviluppo condiviso». Chiosa quindi Lucia Rosso. «Come assessore alla Cultura di una cittadina di fondovalle, crocevia naturale tra pianura e aree alpine, considero questo incarico un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo delle nostre comunità e per rafforzare il dialogo tra territori che, insieme, possono costruire una visione comune, attrattiva e orientata al futuro».

Grande ovviamente la soddisfazione anche di Valerio Oderda, che si ritrova confermato in un ruolo di indubbia importanza, che fa da collante e riferimento per l’intero ente: «Ringrazio il Cda per avermi riconfermato alla presidenza dell’Associazione Le Terre dei Savoia. Presiedere questa unione di Comuni è un immenso onore, ma è soprattutto una grande responsabilità. Essere un presidente non significa mai decidere imponendo il proprio punto di vista, ma significa agire per il bene del territorio e dei Comuni rappresentanti, raccogliere le loro istanze, le loro necessità, i loro desideri, e trasformare tutto questo in azion concrete per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità. Si cammina insieme per andare più lontano».

I membri del Comitato d’indirizzo sono invece i seguenti, a ciascuno dei quali è affidato un settore strategico per Le Terre dei Savoia:

- Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco: sviluppo e tavoli di lavoro sull’agroalimentare;

- Giovanni Gatti, sindaco di Moretta: legami con le Proloco;

- Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna: artigianato, eccellenze locali e attività produttive;

- Angelo Ferrero, già assessore del Comune di Moncalieri: infrastrutture tecnologiche e sviluppo digitale;

- Giulio Giletta, diretto Ascom Savigliano: sviluppo commerciale e rapporto con i consorzi turistici;

- Giovanni Donetto, sindaco di Casalgrasso: sviluppo delle idrovie;

- Ivana Casale, sindaca di Manta: rapporti con gli enti provinciali;

- Roberto Passone, già sindaco di Novello: rapporti con i paesaggi vitivinicoli e con i territori patrimonio Unesco.

La collaborazione tra il Consiglio di amministrazione e il Comitato d’indirizzo porterà nuova linfa all’Associazione Le Terre dei Savoia e indicherà il corso da seguire nel prossimo futuro.