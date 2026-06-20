Costigliole Saluzzo, via Siccardi si rinnova: un milione di euro per sicurezza e valorizzazione del borgo medievale

Nel borgo medievale di Costigliole Saluzzo prende forma una significativa opera di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza.

Si sono infatti conclusi gli interventi in via Siccardi, un progetto fortemente voluto dalla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Nasi (rieletto sindaco) e realizzato grazie a un finanziamento ministeriale ottenuto attraverso il bando dedicato alle cosiddette ‘medie opere’.

L’intervento, dal valore complessivo di circa un milione di euro, ha interessato un’area particolarmente delicata dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico, restituendo decoro e funzionalità a uno degli angoli più caratteristici del centro storico costigliolese.

“Si tratta di un progetto che abbiamo seguito con grande convinzione già nel corso del precedente mandato amministrativo – spiegano il sindaco Fabrizio Nasi e l’assessore al Bilancio e Patrimonio Nicola Carrino –. In via Siccardi era presente un rivo in condizioni di trascuratezza e vi erano ancora vecchie recinzioni e manufatti ormai degradati che sono stati rimossi. Tutto il percorso è stato condiviso con la Soprintendenza, nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e paesaggistiche del borgo”.

L’amministrazione comunale aveva partecipato al bando ministeriale ottenendo prima il finanziamento della progettazione e successivamente quello dell’intero intervento. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Costrade di Saluzzo.

“L’opera ha avuto una forte valenza sotto il profilo della sicurezza idrogeologica – proseguono Nasi e Carrino – ma non solo. Sono stati realizzati muri di contenimento in pietra che, oltre alla funzione strutturale, rappresentano un importante elemento di arredo urbano. Sono stati inoltre predisposti spazi che consentiranno la creazione di piccole aree verdi e punti di sosta, rendendo questo tratto del borgo più accogliente e fruibile sia per i residenti sia per i numerosi turisti che visitano Costigliole Saluzzo”.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del centro storico e del patrimonio architettonico locale. Per celebrare il completamento dei lavori e far conoscere alla cittadinanza il risultato ottenuto, durante l’estate è già in programma un’iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione della rinnovata via Siccardi.