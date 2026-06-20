Ad Alba tre nuovi spazi verdi rigenerati per i quartieri: “Ora la sfida è farli vivere”

Non un singolo intervento, ma una strategia che attraversa diversi quartieri della città. L’inaugurazione dei nuovi giardini di corso Piave, in programma oggi pomeriggio, rappresenta infatti soltanto il primo tassello di una stagione che vedrà Alba restituire ai cittadini tre importanti spazi pubblici completamente rigenerati.

A sottolinearlo è l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che guarda all’appuntamento di corso Piave come alla conclusione di una fase progettuale e, allo stesso tempo, all’inizio di una nuova sfida.

“La parte di mia competenza arriva al termine. Resta però quella forse più importante: riuscire a restituire efficacemente questi spazi alla cittadinanza. E non è affatto una cosa scontata”, osserva l’assessore.

I nuovi giardini di corso Piave saranno inaugurati sabato alle 16.30, ma il calendario non si fermerà lì. Nei primi giorni di luglio dovrebbe infatti essere completato e aperto al pubblico anche il nuovo spazio di corso Europa-Aldo Moro, mentre durante l’estate sarà la volta del Parco Sobrino.

Tre interventi che, nell’arco di poche settimane, porteranno alla riconsegna di altrettante aree completamente riqualificate.

“Tra questo mese e mezzo e l’estate restituiamo alla città tre spazi importanti completamente rigenerati. È una delle linee di intervento sulle quali abbiamo scelto di concentrare particolare attenzione e risorse”, spiega Fenocchio.

Accanto agli aspetti urbanistici e infrastrutturali, il Comune guarda però soprattutto al futuro utilizzo di queste aree. L’obiettivo dichiarato è evitare che i nuovi spazi restino semplicemente luoghi rinnovati dal punto di vista estetico, trasformandoli invece in punti di aggregazione e partecipazione.

Per questo motivo, già in occasione dell’inaugurazione di corso Piave saranno coinvolte associazioni sportive e realtà che operano negli spazi pubblici. La nuova area comprende infatti anche uno spazio dedicato al basket e attività che si prestano a un utilizzo libero e informale.

“Abbiamo pensato di coinvolgere le associazioni che si occupano di sport e di attività all’aperto. L’idea è lavorare affinché si crei un coinvolgimento reale di chi può essere interessato a utilizzare questi spazi”, sottolinea l’assessore.

Nel percorso sono stati coinvolti anche i comitati di quartiere, chiamati a svolgere un ruolo di collegamento tra amministrazione e residenti.

La sfida, insomma, non riguarda soltanto la riqualificazione fisica delle aree verdi, ma la loro capacità di diventare luoghi vissuti quotidianamente da famiglie, giovani e associazioni.