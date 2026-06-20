Passaggio della campana al Lions Club Mondovì: Francesca Bertazzoli nuova presidente [FOTO]

Nella splendida cornice del ristorante "La Borsarella" si è svolto il partecipato meeting di chiusura dell'anno sociale 25/26 del Lions Club Mondovì Monregalese.

Momento centrale della serata è stato il rituale passaggio della campana e del martelletto tra il presidente uscente Paolo Gastaldi, che ha tracciato il bilancio dell'annata, e la nuova presidente Francesca Bertazzoli, pronta a guidare il sodalizio.

La cerimonia ha segnato anche l'importante rinnovo dei vertici giovanili del Leo Club, con il passaggio del testimone tra Alessandro Conti e la neopresidente Chiara Conti.

La serata è stata allietata dalle note del complesso "La cappella dei 111", un bel progetto musicale intergenerazionale nato dalla passione che unisce da anni l'esperienza di Attilio Ferrua al talento del nipote Riccardo Mercenati. Proprio a quest'ultimo, a fine evento, il Club ha donato il BEL (Bastone Elettronico Lions), un prezioso dispositivo radar che, applicato al bastone bianco, segnala anticipatamente gli ostacoli garantendo grande autonomia e mobilità sicura alle persone non vedenti.

L'appuntamento è stato ulteriormente impreziosito dalla presenza del Governatore Mauro Imbrenda, il quale ha conferito alla socia Beatrice Usseglio la "Melvin Jones Fellow", la massima onorificenza internazionale della fondazione, riservata a chi si è distinto per uno straordinario impegno umanitario. A suggellare l'incontro, i calorosi applausi di soci e ospiti durante la proiezione del video riassuntivo di tutti i "service" e le attività portate a termine con successo durante l'anno lionistico.