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Attualità | 20 giugno 2026, 15:10

Asd Alba Shuttle Badminton campioni nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, la targa di riconoscimento in Comune

La consegna oggi nella sala del Consiglio “Teodoro Bubbio” da parte del sindaco Alberto Gatto e l'assessore allo Sport Davide Tibaldi agli atleti Lucia Arione, Pietro Ronco, Leonardo Jay Roopak e Francesco Vignola

Asd Alba Shuttle Badminton campioni nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, la targa di riconoscimento in Comune

Sabato 20 giugno, nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno consegnato una targa di riconoscimento all’atleta Lucia Arione e agli atleti Pietro Ronco, Leonardo Jay Roopak e Francesco Vignola, tutti protagonisti di uno straordinario risultato sportivo a livello nazionale attraverso l’Asd Alba Shuttle Badminton.

I giovani badmintonisti albesi si sono laureati campioni nazionali ai Giochi della Gioventù di Badminton 2026, disputati nel centro “Sapienza Sport” di Tor di Quinto a Roma. 

Gli studenti, in rappresentanza delle rispettive scuole di appartenenza – Istituto Comprensivo Alba Quartiere Moretta, Istituto Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano e IIS Vallauri di Fossano – hanno conquistato tre titoli nazionali, contribuendo in modo determinante al successo del Piemonte nella competizione. 

In municipio, i ragazzi sono arrivati accompagnati dall’allenatore e presidente dell’Asd Alba Shuttle Badminton Ezio Bossati, dagli insegnanti e dai familiari, che hanno condiviso con loro il percorso di crescita sportiva culminato con l’importante traguardo nazionale.

La targa consegnata dall’Amministrazione comunale riconosce l’impegno, la passione e i valori sportivi dimostrati dai giovani atleti, capaci di distinguersi in una competizione nazionale e di rappresentare con orgoglio il territorio albese.

«Questo importante risultato ci riempie di orgoglio e rappresenta un motivo di soddisfazione per l’intera comunità albese – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi - Lucia, Pietro, Leonardo e Francesco hanno saputo interpretare al meglio i valori più autentici dello sport: impegno, determinazione, rispetto delle regole e spirito di squadra. Il loro successo è il frutto di un percorso condiviso che coinvolge famiglie, insegnanti, tecnici e società sportiva, a cui va il nostro ringraziamento. Con questa vittoria hanno portato il nome di Alba ai vertici dello sport studentesco nazionale, diventando un esempio positivo per tanti giovani. A loro rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni e l’augurio di continuare a coltivare con entusiasmo la passione sportiva e i valori che li hanno accompagnati fino a questo prestigioso traguardo».

c.s.

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