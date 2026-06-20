Saluzzo: “Solstizio del Benessere” a Villa Radicati

Una giornata all’aperto, dedicata alla luce, all’equilibrio e all’armonia, nel giorno più lungo dell’anno.

Sabato 21 giugno Villa Belvedere Radicati, ospita “Solstizio del Benessere”, proposta dal Monastero della Stella e dall’associazione Arte Terra e Cielo, con la collaborazione di Meditazioni Armoniche e Bye Bye Allergies del dottor Alessandro Bizzi. L’invito è a vivere il giorno del solstizio attraverso pratiche di benessere e consapevolezza.

Il programma, nella suggestiva location di via San Bernardino 17, prevede dalle 10 alle 12, yoga tradizionale con Giovanni Vada, in collaborazione con il duo Meditazioni Armoniche; dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 l’incontro Bye Bye Allergies, dedicato ad allergie e intolleranze; dalle 15 alle 18 le Meditazioni Armoniche “Zenith”, a cura del duo Silvia (voce) Valentino (strumenti); infine, dalle 18 alle 19, yoga giapponese con Renata Muratore.

L’ingresso è libero, l’evento è all’aperto: si consiglia abbigliamento comodo e tappetino.