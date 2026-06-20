INEJA 2026: dopo il successo dell'inaugurazione entra nel vivo la festa di San Giovanni

Si è aperta ufficialmente ieri, nella suggestiva cornice del bacino portuale di Oneglia, la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026, organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e dalla Città di Imperia, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia e la collaborazione del C.I.V. NuovOneglia.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento hanno caratterizzato la cerimonia inaugurale. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, il tradizionale taglio del nastro ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. La cerimonia è stata accompagnata dalla benedizione impartita da don Alessandro Ferrua, parroco della Basilica Minore Collegiata di San Giovanni Battista, che ha rivolto un pensiero di buon auspicio agli organizzatori, ai volontari e a tutti i partecipanti.

Molto apprezzata anche l'esibizione della Banda di Pompeiana, diretta dal Maestro Daniele Conio, che ha accompagnato l'apertura della manifestazione con un coinvolgente repertorio accolto dagli applausi del pubblico.

Grande successo anche per l'area intrattenimento, che ha regalato momenti di gioia e divertimento a grandi e piccoli, dando il via a un'edizione che si preannuncia ricca di appuntamenti, tradizioni ed emozioni.

IL PROGRAMMA DI SABATO 20 GIUGNO

Il secondo giorno della Festa di San Giovanni entra subito nel vivo.

Alle ore 17.00 aprirà al pubblico MercantIneja, la mostra mercato organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella e Bevox di Filippo Devia. Oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia animeranno ogni sera Calata G.B. Cuneo con prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche, articoli per la casa, moda, benessere e curiosità.

Alle ore 18.30 apriranno:

• l'Info Point della manifestazione;

• l'Area Bimbi;

• il presidio sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia;

• la mostra storica "Scagno 1930", curata da Sergio Cecchinel presso la Tenda della Cultura;

• la mostra fotografica "Ineja. Uno sguardo d'autore", esposizione personale di Marco "Fish" Pesce.

Saranno inoltre presenti con propri spazi informativi:

• Città di Imperia e Polizia Locale;

• Rifugio "La Cuccia" – Canile di Imperia;

• Club Marathon Imperia;

• Compagnia di San Leonardo;

• Circolo ARCI Solidarietà – Progetto Cena Fuori;

• Intercultura O.d.V.

Un ringraziamento particolare va alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, che garantirà il servizio di assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione. Alle ore 19.00 apriranno le casse della manifestazione, mentre dalle ore 19.30 sarà possibile cenare presso gli stand gastronomici di Ineja Food con le specialità della tradizione ligure e onegliese.

Tra i primi piatti saranno proposti stoccafisso all'onegliese, minestrone alla onegliese, ravioli al ragù, trofie al pesto e la tradizionale Pasta di San Giovanni. Per i secondi saranno disponibili mini spiedini, salsiccia con contorno, arrosticini, stoccafisso, cozze, frittura di calamari e acciughe fritte, accompagnati dai vini del territorio e da birre artigianali.

Piatto del giorno sarà il tradizionale "Zemin di pesce".

Alle ore 21.00 il programma dell'area spettacoli proporrà una serata danzante con l'orchestra "Sorrisi e Musica".

SCAGNO 1930: LA MEMORIA DELL'OLIO IN MOSTRA

Tra le principali novità dell'edizione 2026 figura la mostra storica "Scagno 1930", curata da Sergio Cecchinel, da anni impegnato nella ricerca e nella valorizzazione della memoria storica dell'industria olearia imperiese.

L'esposizione accompagna il visitatore in un viaggio nell'Imperia dell'olio attraverso documenti, fotografie, oggetti e testimonianze che raccontano un settore che per oltre un secolo ha rappresentato il cuore economico del territorio.

LA FOTOGRAFIA DI MARCO "FISH" PESCE IN MOSTRA A INEJA 2026

Fino al 29 giugno sarà inoltre visitabile la mostra fotografica "Ineja. Uno sguardo d'autore", esposizione personale del fotografo imperiese Marco "Fish" Pesce.

Attraverso una selezione di immagini particolarmente significative, l'autore invita il pubblico a osservare la realtà "con occhi diversi", cogliendo dettagli, emozioni e suggestioni spesso invisibili a uno sguardo frettoloso.

LA ZUCCHETTA DI SAN GIOVANNI

Tra gli appuntamenti più attesi dell'edizione 2026 figura anche "La Zucchetta di San Giovanni", corsa podistica non competitiva organizzata dal Club Marathon Imperia e in programma venerdì 26 giugno.

La manifestazione prevede una corsa di 8 chilometri e una Family Run di 5 chilometri con partenza alle ore 18.30 da Calata Cuneo, davanti alla Banchina Aicardi, e arrivo in Largo Terrizzano, davanti alla Capitaneria di Porto di Oneglia.

La quota di iscrizione è di 15 euro e comprende pettorale, cronometraggio, maglietta ricordo, assicurazione, un primo piatto e una bottiglietta d'acqua.

Le premiazioni si terranno alle ore 20.30 sul palco della Festa di San Giovanni. Saranno premiati i primi cinque classificati assoluti e le prime cinque donne classificate nella prova da 8 chilometri, oltre a numerosi premi a sorteggio.

Per informazioni: +39 347 4059559.

Per iscrizioni: https://iscrizioni.imperiacorre.it/

LE INIZIATIVE DEL C.I.V. NUOVONEGLIA

Anche quest'anno il C.I.V. NuovOneglia partecipa attivamente alla manifestazione con una serie di iniziative dedicate al centro storico cittadino.

Torna il "Cocktail di San Giovanni", che vedrà i locali aderenti proporre un drink esclusivo creato appositamente per la manifestazione.

Prosegue inoltre "San Giovanni in Vetrina", iniziativa che coinvolgerà le attività commerciali del centro storico con allestimenti dedicati alla festa e l'esposizione dei manifesti storici della manifestazione.

Tra gli appuntamenti da segnalare anche "Cinema e Shopping sotto le Stelle – Ciak si Compra", in programma giovedì 25 giugno alle ore 21.30 in collaborazione con il Cineforum Imperia. Per l'occasione i negozi aderenti resteranno aperti in orario serale, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere una serata tra shopping, cultura e intrattenimento.

La Festa di San Giovanni proseguirà ogni giorno fino al 29 giugno con un ricco calendario di appuntamenti tra gastronomia, cultura, sport, musica, tradizioni popolari e momenti di aggregazione che da 46 anni rappresentano uno degli eventi più attesi dell'estate imperiese.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili sui canali social ufficiali della manifestazione e sul sito ufficiale