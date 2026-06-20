A Fontanelle di Boves torna la festa d’La Madona: quattro giorni tra musica, teatro e tradizione

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bovesana: la festa d’La Madona a Fontanelle, in programma da venerdì 3 a lunedì 6 luglio con un calendario ricco di eventi tra gastronomia, spettacoli e momenti di aggregazione.

Si parte venerdì 3 luglio alle 20 con l’apertura del servizio bar, mentre alle 21 sotto il tendone andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il padre della sposa” a cura della compagnia Scrussia di Pianfei.

Sabato 4 luglio spazio alla convivialità con la “paella tra i canali” a partire dalle 20: antipasti, paella e dolce (23 euro, bevande escluse; ridotto a 12 euro per i bambini fino a 12 anni). La serata proseguirà alle 21 con i balli occitani animati dal gruppo Les Randulines.

Domenica 5 luglio sarà invece dedicata ai motori con la quinta edizione del raduno Vespa d’La Madona, organizzato in collaborazione con il Vespa Club Bisalta. Il programma prevede il ritrovo alle 9 con iscrizioni e colazione, la partenza del tour alle 10 lungo un percorso di circa 43 chilometri tra le valli Stura e Gesso, una tappa aperitivo a Roccavione e il rientro a Fontanelle per le premiazioni e il pranzo finale. In serata, dalle 20, street food e open bar, seguiti alle 21 da musica e balli con “Italianissima Dance Hits” e i dj Marco Marzi e Marco Scarica.

Gran finale lunedì 6 luglio con la tradizionale “Sina del Bunimur”: dalle 20 cena rustica con tris di antipasti, primo, formaggio e dolce (16 euro, ridotto a 10 euro per i bambini), seguita alle 21 dalla serata danzante con Daniela Busso e l’Orchestra Scacciapensieri.

Un programma variegato che conferma la festa d’La Madona come uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale, capace di unire tradizione, intrattenimento e spirito di condivisione.