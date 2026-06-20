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Eventi | 20 giugno 2026, 12:26

"L’ultima volta che sono stato felice”: spettacolo teatrale degli allievi del corso di teatro “Tutta scena la tua” di Novello

Domenica 21 giugno alle 18 presso la Sala Teatro Novelab

&quot;L’ultima volta che sono stato felice”: spettacolo teatrale degli allievi del corso di teatro “Tutta scena la tua” di Novello

Guidati da Veronica Alessandria il Gruppo Novellese di Teatro porta in scena uno spettacolo che si confronta con il "tema universale" della felicità e ripercorre le emozioni "delle prime volte". 

Lo spettacolo nasce dagli spunti raccolti durante i laboratori autobiografici sui ricordi, che si intrecciano con testi scritti dagli allievi ed elementi di fantasia. 

Un collage di storie, un po’ vere e un po’ inventate, divertenti e a tratti drammatiche, ma che ci riguardano tutti.
ingresso libero

Al termine dello spettacolo è possibile celebrare la serata più lunga dell'anno con un aperitivo a buffet a cura della Cooperativa Sociale Tessì con prodotti locali e vini dei produttori novellesi. 

Prenotazione consigliata per aperitivo: https://novelab.it/spettacolo-teatrale-lultima-volta-che-sono-stato-felice/

cs

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