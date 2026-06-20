“InCanto nei boschi”: a Martiniana Po una camminata tra natura, arte e benessere

Una giornata per rallentare, immergersi nella natura e riscoprire il territorio attraverso un’esperienza che unisce cammino, arte e benessere.

È questo lo spirito di “InCanto nei boschi”, l’iniziativa in programma domenica 21 giugno a Martiniana Po, promossa dall’associazione Vita ai Sentieri nell’ambito del progetto 'CurArti – dove il benessere incontra l’arte di volersi bene'.

L’appuntamento prenderà il via alle 10,30 dal campo sportivo di Martiniana Po, in via dei Monti 15.

I partecipanti saranno accompagnati lungo un suggestivo percorso ad anello di circa sei chilometri, con un dislivello di 350 metri, che si snoda tra sentieri naturalistici, boschi e antiche borgate del paese ai piedi del Monviso.

Non si tratterà però di una semplice escursione. Gli organizzatori promettono un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese, pensata per valorizzare il legame tra persone, paesaggio e cultura locale. “Vogliamo offrire ai partecipanti – affermano gli organizzatori - un’occasione per riscoprire il territorio con uno sguardo nuovo, lasciandosi accompagnare dai ritmi della natura e dalla bellezza dei luoghi. Sarà un percorso capace di regalare emozioni e momenti di serenità, dove ogni tappa riserverà una sorpresa. Più che una semplice camminata, sarà un’esperienza coinvolgente, pensata per creare un legame autentico con il paesaggio e con sé stessi”.

Durante la giornata non mancheranno momenti dedicati alla scoperta delle eccellenze locali. È prevista una degustazione di prodotti tipici in una delle caratteristiche borgate del territorio, con assaggi che metteranno in risalto il lavoro delle aziende agricole e delle realtà artigianali della zona.

Il pranzo al sacco sarà invece consumato nella suggestiva “Biblioteca nel bosco”, uno degli angoli più affascinanti del percorso.

L’iniziativa, in programma fino alle 18, è pensata anche per chi non è particolarmente allenato: il tracciato è accessibile e ben segnalato, rendendo la proposta adatta a famiglie e appassionati di passeggiate all’aria aperta.

La partecipazione è gratuita, con la possibilità di lasciare un contributo libero a sostegno delle attività dell’associazione.

È richiesta la prenotazione al numero 349-1611841. L’evento è promosso da La Dimora delle Farfalle con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.