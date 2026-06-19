Alla Villa di Verzuolo la Sagra dell’Agnolotto e del Villuccio

Il borgo antico di Villa di Verzuolo si prepara a vestirsi a festa per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la Sagra dell’Agnolotto d’la Vila e del Villuccio. Organizzato dall’Associazione Turistica Pro-Loco Pro Villa con il prezioso contributo di molti partner locali, l'evento trasformerà il Parco del Castello in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, grande cucina piemontese e accompagnamento musicale si fondono in un’esperienza unica, pensata per far scoprire a turisti e appassionati le bellezze storiche e paesaggistiche del territorio.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la valorizzazione delle eccellenze culinarie, con gli stand gastronomici pronti ad accendere i riflettori sul celebre Agnolotto d’la Vila e sul Villuccio con gelato, il dolce simbolo della festa.

Si parte venerdì 26 con l'atteso appuntamento "Aspettando la Sagra": gli stand gastronomici apriranno le porte alle 19:30, offrendo i primi assaggi della tradizione culinaria locale, accompagnati dalle trascinanti sonorità pop italiane dei Pentasonika.

La giornata di sabato 27 giugno si apre fin dal mattino alle 10:00 con attività e intrattenimento dedicati a bambini e adulti nel Parco del Castello, tra laboratori didattici ed esposizioni di animali in collaborazione con l'Azienda Agricola La Castagna. Dopo la caccia al tesoro per tutti e l'apertura degli stand gastronomici per il pranzo, il momento istituzionale scatterà alle 16:00 con l'inaugurazione ufficiale della Sagra alla presenza delle autorità. Subito dopo, la valorizzazione della storia locale toccherà il suo apice con la proiezione in anteprima del video documentario "Il Castello di Verzuolo", ideato e realizzato da Riccardo Baldi. La serata proseguirà con la cena agli stand gastronomici con la musica anni Ottanta e Novanta firmato da Mauro Miclini di Radio Deejay offerto dalla Ditta O.M.E.G. dell'Ingegner Graziano Rustico.

Domenica 28 giugno sarà la giornata regina per la scoperta del territorio a passo lento grazie alla camminata enogastronomica "Camina e Mangia a la Vila ed Versol". Con partenze scaglionate dalle 11:00 alle 13:30 da Piazza Willy Burgo, i partecipanti affronteranno un percorso accessibile di circa 4 chilometri che unisce il trekking leggero alla grande cucina, attraversando un aperitivo e cinque tappe golose (per le quali verranno proposte alternative in caso di intolleranze alimentari segnalate all’atto della prenotazione). Nel pomeriggio, dalle 14:30, l'azione si sposterà stabilmente nel Parco del Castello tra balli occitani, magie e animazione. Per l'occasione, alle ore 15:30 e 17:00, residenti e turisti avranno la straordinaria opportunità di partecipare alle visite guidate per scoprire i segreti dell'antico Castello medievale. La tre giorni si chiuderà in bellezza la sera con l'ultima apertura degli stand gastronomici accompagnato da Casa Peyretti Show direttamente da Rete7.

Quest'anno l'alta gastronomia sposa la sostenibilità e la filiera corta attraverso una prestigiosa partnership con il Birrificio Agricolo Kauss: ogni piatto della tradizione sarà infatti sapientemente abbinato a una birra artigianale prodotta direttamente nel cuore delle nostre terre. Un connubio perfetto per esaltare i sapori autentici della cucina locale all'interno di una cornice storica d'eccezione, resa viva da una comunità che ha saputo fare squadra e si apre ai visitatori. La Sagra è infatti il manifesto di una sinergia preziosa che vede la collaborazione attiva del Bar Caffetteria I QuattroGatti, di Ciat Ca Rampignu, di El Merca d'la Vila, della Pro Loco Verzuolo e del Ristorante Palazzo Drago, oltre alla Ditta O.M.E.G per la serata di sabato. Per dare modo a tutti di gustare le prelibatezze per intolleranze o esigenze alimentari segnalarlo all’atto della prenotazione sia per gli stand gastronomici che la camminata e saranno disponibili piatti appositi. Info utili e Prenotazioni: per gli stand gastronomici e la camminata domenicale è fondamentale la prenotazione. Per tutto l’evento sarà disponibile oò servizio navetta tra la Piazza Willy Burgo e il Castello in loco non c’è possibilità di parcheggio.

Telefono e WhatsApp: 351.4204004 - Email: pro.villa@virgilio.it

Sito Web ufficiale: www.villadiverzuolo.it