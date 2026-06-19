A Serralunga un giorno nel Medioevo: il castello si anima tra armigeri, speziali e giochi storici

Per una giornata il tempo farà un piccolo salto all'indietro. Tra le mura del castello di Serralunga d'Alba torneranno a muoversi armigeri, speziali e personaggi in abiti d'epoca, mentre nelle piazze e nei cortili del borgo prenderanno vita giochi, dimostrazioni e momenti di animazione ispirati al Medioevo.

È questo lo spirito di Serralunga Medievalis, la nuova iniziativa in programma domenica 21 giugno dalle 10 alle 19, promossa da Barolo & Castles Foundation d'intesa con la Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte e realizzata insieme al Comune di Serralunga d'Alba, alla Pro Loco, alla Giostra delle Cento Torri e all'Accademia Scherma Alba.

L'idea non è quella di proporre una semplice rievocazione storica, ma di trasformare per alcune ore il castello e il paese in un luogo da vivere, esplorare e attraversare. I visitatori potranno partecipare alle visite guidate del maniero, in partenza ogni trenta minuti, e scoprire da vicino alcuni aspetti della vita quotidiana medievale spesso meno conosciuti rispetto all'immagine tradizionale di cavalieri e battaglie.

Nel cortile del castello saranno presenti gli armigeri e il campo didattico curato dall'Accademia Scherma Alba. Un cavaliere completamente equipaggiato mostrerà come ci si preparava al combattimento, illustrando armi, armature e tecniche utilizzate tra tornei e duelli. Accanto all'aspetto militare troverà spazio anche una figura fondamentale della società medievale: lo speziale. Attraverso dimostrazioni e racconti sarà possibile avvicinarsi al mondo delle erbe officinali, dei rimedi naturali, dei profumi e dei pigmenti, scoprendo un mestiere che per secoli ha rappresentato un punto di riferimento per la vita delle comunità.

Il coinvolgimento del pubblico passerà anche attraverso i giochi medievali, curati dai borghi della Giostra delle Cento Torri. Borgo San Martino, Borgo Santa Rosalia, Borgo delle Rane, Borgo Santa Barbara e Borgo dei Patin e Tesor proporranno prove di abilità e destrezza pensate per adulti e bambini, riportando nel borgo il clima delle antiche feste popolari.

Ad accompagnare la giornata ci saranno anche i sapori del territorio. I punti ristoro saranno gestiti dai borghi della Giostra delle Cento Torri, mentre la mescita sarà affidata alla Pro Loco di Serralunga d'Alba con il supporto dei produttori locali.

“Serralunga offre un contesto ideale per raccontare il Medioevo in modo vivo e coinvolgente”, osserva Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri. “I borghi porteranno giochi, momenti di animazione e proposte gastronomiche, mentre l'Accademia Scherma Alba curerà la parte dedicata agli armigeri. Sarà una giornata pensata per avvicinare il pubblico alla rievocazione storica con attenzione ai contenuti ma anche con uno spirito di partecipazione e condivisione.”

Con il profilo inconfondibile del castello a fare da sfondo, Serralunga Medievalis punta così a offrire un'esperienza capace di unire storia, divertimento e vita di borgo, trasformando uno dei luoghi simbolo delle Langhe in un racconto da vivere per un'intera giornata.