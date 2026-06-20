EVENTI / Concerti e festival musicali in tutta la Granda, a Bosia il ricordo di Carlin Petrini nell'11ª edizione del Premio Ancalau

Arriva il week end del solstizio d’estate, con tanti appuntamenti outdoor e l’undicesima edizione del Premio Ancalau a Bosia, in Langa, manifestazione che ricorderà Carlin Petrini con un murales a lui dedicato.

Moltissime le feste patronali in varie località cuneesi e numerosi i concerti e i festival musicali. Basterà oltrepassare di poco il confine provinciale per partecipare a “Nero Sublime” a Castagnole delle Lanze, mentre a Saluzzo e Pianfei si terranno manifestazioni di richiamo come “C’è Fermento”, “Occit’amo Festival” e la “Sagra del Grano”, ma sono davvero tante le opportunità per giornate all’insegna del divertimento e del relax.

Da segnalare anche le manifestazioni sportive “Scalate Leggendarie” in valle Po e “La via del Sale” in valle Vermenagna.

Mostre, mercatini, escursioni e appuntamenti culturali completano le offerte del fine settimana, con l’opportunità unica offerta dall’iniziativa “Castelli Aperti” (vedi spazio dedicato) di visitare luoghi storici straordinari.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Domenica 21 giugno torna l’iniziativa Castelli Aperti.

Ecco i luoghi visitabili in provincia di Cuneo, con gli eventi proposti e i riferimenti per le informazioni:

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Busca - Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19. Info: www.castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri 338 96 54 524 e 340 80 26 232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11-19. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio - Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Mondovì – Museo della Casa: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: “Tasta tasta” visite dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monteu-roero.html

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it - Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: dalle 10 alle 19. “Serralunga Medievalis” con tour guidati in partenza ogni 30 minuti. Info e prenotazioni: info@castellodiserralunga.it

Tel. 0173/613358 o 0173/386697. Le prenotazioni online saranno disponibili sul sito www.castellodiserralunga.it

***

CUNEO: MODULAZIONI

Sabato 20 giugno, alle ore 21, presso il complesso monumentale di San Francesco, concerto di musica transalpina con Alfonso Ferrabosco e il madrigale italiano in Inghilterra. Info: https://www.modulazioni.net

CUNEO: CONCERTO ORCHESTRA BRUNI

Sabato 20 giugno, alle ore 21, nell’Arena del Quartiere Cuneo 2, si terrà un concerto del complesso d'archi dell’Orchestra "B. Bruni", in occasione della Giornata Internazionale della Musica. Verranno proposte musiche di W. A. Mozart, J. Brahms, E. Elgar, M. Bruch, J. Rutter. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. In caso di pioggia il concerto avrà luogo nel Salone la parrocchiale S. Paolo, a pochi metri dall'Anfiteatro, sempre in Via Fenoglio. Info: https://www.orchestrabruni.it

CUNEO: LA VERITÀ È NELL’OMBRA

Domenica 21 giugno, alle ore 16, presso Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4, si terrà una visita guidata a “La verità è nell'ombra” – Omaggio a Berto Ravot. L'evento, a ingresso libero, sarà arricchito dall'accompagnamento critico a cura di Enrico Perotto. Info: www.grandarte.it

CUNEO - PASSATORE: FESTA PATRONALE

Nel week end continuano gli appuntamenti con la festa patronale di San Giovanni Battista. tradizione con “Ula al Furn”. Sabato animazione con “Night before rain” (rock), Jovanotte (Jovanotti) e DJ Marco Cata. Domenica alle ore 9.30 messa festiva con processione, suono delle campane a martello, animazione con Ciposugar Band (Zucchero). Prima e dopo si balla con DJ Nadir. Super gara Barbecue. Dalle ore 18 aperitivi, panini, hamburger, taglieri e patatine. Info: 335 54 26 376 – 339 27 65 291.

CUNEO - SPINETTA: RADUNO ALPINI

Sabato 20 e domenica 21 giugno si terrà nella frazione Spinetta, il 14° Raduno degli Alpini d’Oc, con inizio alle ore 15 presso il memoriale della Divisione Alpina Cuneense. Domenica mattina sfilata ed esibizione della soprano Serena Garelli. S. Messa e Rancio Alpino concluderanno le commemorazioni. Info: 349 55 36 699.

***

ACCEGLIO - CHIAPPERA

Sabato 20 giugno, presso la Confraternita della frazione Chiappera di Acceglio, anteprima della mostra "Nuovi Talenti" di Ivana Mulatero. Apertura nel week end dalle 11 alle 17.30. Ingresso libero. Info: https://mamoeducationalfoundation.org

***

ALBA: MUSICA IN CASCINA

Sabato 20 giugno, alle ore 21, presso Cà ‘d Marieta in Piana Biglini, concerto “Opera, Romanze e Canzoni” con Tamara Angelovska soprano, Antonio Sarnelli de Silva baritono e Paolo Scibilia pianoforte. Info: www.albamusicfestival.com/it/

ALBA: FESTA DELL’UNITÀ

Sabato 20 giugno alle ore 18, in Sala Beppe Fenoglio cortile della Maddalena incontro con Lorenzo Baravalle, voce di “Qui si fa l’Italia”. Domenica 21 giugno in Sala Riolfo cortile della Maddalena, alle ore 17 incontro con Giorgio Gori europarlamentare e Andrea Malaguti direttore de La Stampa.

ALBA: A SUFFRAGIO UNIVERSALE

Nel week end il Museo Civico “F. Eusebio” di Alba ospita un percorso espositivo storico dedicato alla nascita della Repubblica, alle prime elezioni libere e al voto alle donne. Aperta al pubblico nella Sala Luciano Maccario, al piano terra del Museo e negli orari di apertura del Museo Civico di via Vittorio Emanuele II 19. Info: https://www.centrostudibeppefenoglio.it/it/

ALBA: COLLINE IN MUSICA

Domenica 21 giugno, alle ore 18.30 presso Sala Beppe Fenoglio Cortile della Maddalena concerto con Adrian Pinzaru, Luosha Fang, Jacopo Sommariva, nell’ambito di “Colline in Musica – Radici”. Info: https://roeroculturalevents.it/events/

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO: FESTA DELLA MUSICA

Sabato 20 giugno, alle ore 21, presso l’Auditorium, si terrà il concerto “Dalla Valle al Borgo”, organizzato in occasione della Festa della Musica 2026. Protagonisti della serata saranno il Coro Polifonico Monserrato diretto da Fabio Quaranta e la Corale Valle Stura diretta da Fabrizio Spighelli. Ingresso gratuito. Info: 340 25 49 768.

***

BOSIA: PREMIO ANCALAU

Sabato 20 e domenica 21 giugno avrà luogo l’11a edizione del Premio Ancalau “Start Up Giovani”. Sabato alle ore 20.45 concerto in piazza dell’orchestra Bosconerese con Pippo e Luca in “Resti tra noi” e attribuzione premio Ancalau Docg allo scultore Nando Gallo. Domenica dalle ore 9.30 apertura banchi “Alta Langa in vetrina”, svelamento murales di Carlin Petrini, attribuzione premio Ancalau ad Alice Cerutti e nel pomeriggio incontro letterario con Paolo Tibaldi, attribuzione premio Ancalau Start Up e consegna targa all’imprenditrice Serena Tosa. Info: https://premioancalau.it/

***

BOVES: NOTE IN BISALTA

Domenica 21 giugno, alle ore 12, si terrà il concerto al Colle della Guercia con il gruppo Cafè Express, musicisti che hanno collaborato con grandi nomi del jazz e del pop. Parcheggio a San Giacomo e camminata verso il luogo dell’evento della durata di 1 ora. Info: manifestazioni@comune.boves.cn.it - 0171/391894.

BOVES: CONCERTO AL SANTUARIO

Domenica 21 giugno dalle ore 18 al Santuario di Madonna dei Boschi, serata in musica con l’evento “La voce dei luoghi”. Ospiti i cori polifonici Ciantur d’Vudier e Armonia della parola. Ingresso libero.

***

BRA: NEW EDEN FESTIVAL

Nel week end proseguono gli appuntamenti della seconda edizione di “New Eden Festival”, viaggio tra musica, inclusione e sostenibilità, presso il Parco della Zizzola a Bra. Concerto di chiusura domenicale degli Zero Assoluto. Info: www.newedenfestival.it

***

BUSCA: CANTÈ PER CONTÈ

Sabato 20 giugno, alle ore 17, nella parrocchia Maria Vergine Assunta, la Corale Alpina Valle Maira festeggia il 60° anniversario dalla fondazione con un concerto, a cui parteciperanno formazioni musicali provenienti da tutto il territorio.

BUSCA - TASNERE E SAN BARNABA: FESTE PATRONALI

Durante il week end, nelle due frazioni buschesi, si festeggeranno le ricorrenze patronali con numerosi eventi gastronomici, religiosi, musicali e sportivi.

***

CARAGLIO: Domenica 21 giugno, alle ore 17, il Filatoio di Caraglio ospita il concerto-racconto “Estate. Il suono delle stagioni”, un percorso musicale e narrativo dedicato al secondo componimento della celebre opera Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Info: https://fondazioneartea.org

***

CARRÙ: LA FISICA CHE CI PIACE

Sabato 20 giugno, in piazza Divisione Alpina arriverà Vincenzo Schettini, il professore diventato un fenomeno nazionale con il format "La fisica che ci piace". Info: 0173/750469.

***

CASTIGLIONE TINELLA: LA COLLINA SALE SEMPRE

Sabato 20 giugno, alle ore 18, negli spazi di Artefora, si terrà l’inaugurazione della terza edizione del festival internazionale di arte contemporanea “La collina sale sempre”, manifestazione diffusa in programma fino al 5 luglio tra Castiglione Tinella, Mango, Neive, Barbaresco, Santo Stefano Belbo e Castagnole delle Lanze. Info: https://comune.castiglionetinella.cn.it

***

CASTAGNITO: FESTA PATRONALE

Sabato 20 giugno, dalle ore 19.30 costinata e musica con Tributo 883. Domenica 21 giugno proseguono i festeggiamenti con S. Messa comunitaria in piazza Cesare Battisti, stand enogastronomico dalle 19.30 e serata di ballo latino. Info: www.facebook.com/proloco.castagnito

***

CASTAGNOLE DELLE LANZE: NERO SUBLIME

Sabato 20 e domenica 21 giugno seconda edizione di “Nero Sublime” il festival dedicato al tartufo nero estivo. L’ inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 18 di sabato presso il Belvedere di piazza Balbo, ma già in mattinata avrà luogo presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, il convegno “Area Tartufo 4.0 - Il Tartufo Nero: l’altro lato della medaglia”. Aprirà le porte il Villaggio del Tartufo e delle Eccellenze, con stand dedicati alla vendita e alla valorizzazione del tartufo nero e dei prodotti locali, mentre il Belvedere farà da cornice ad attività di animazione e giochi per bambini. Gli eventi della domenica prevedono un tour in e-bike con partenza da piazza Giovannone e un percorso di circa 20 chilometri tra le colline del territorio, scacchiera gigante con “pedine animate”, aperitivi a tema tartufo in piazza Marconi e una serata speciale al Belvedere Ebrille dedicata ai profumi e ai sapori del territorio. Musica live del maestro Felice Reggio e della sua band. Info: https://www.fieratartufonero.com

***

CASTELMAGNO: FORMAGGIO D'ALPEGGIO

Domenica 21 giugno, a partire dalle ore 9, in Borgata Colletto, la rassegna EXPA propone un'escursione guidata alla scoperta del Castelmagno d'Alpeggio DOP tra alpeggi e borgate. Seguirà visita al caseificio dell'Azienda Agricola "Il Falco". Evento gratuito, prenotazione consigliata. Info: https://www.terradelcastelmagno.it

***

CELLE DI MACRA: PASSEGGIATA FRA NATURA E CULTURA

Sabato 20 giugno, nel pomeriggio, in occasione delle “Giornate di Sostenibilità Ambientale” verrà proposta la passeggiata alla scoperta degli abitati meno conosciuti di Celle di Macra nella zona est del territorio comunale. Info: 348 18 69 452.

CELLE DI MACRA - BORGATA CHIESA: IL RICHIAMO DELLA FORESTA

Domenica 21 giugno, alle ore 21, appuntamento con il Cineformun destinato a bambini, famiglie e adulti a Celle di Macra con la proiezione del film “Il richiamo della foresta” nella sala del Cultural Lab in Borgata Chiesa.

***

CENTALLO: LIVE IN YURTA

Domenica 21 giugno, alle ore 21, nell’ambito di “Live in Yurta” presso gli spazi dell’azienda agricola La Torretta, si esibirà il duo formato da Rosalba Guastalla e Stefano Giaccone.

***

CERVASCA - SAN DEFENDENTE: FESTA PATRONALE

Sabato 20 e domenica 21 giugno avranno luogo nella frazione San Defendente i festeggiamenti patronali, con appuntamenti religiosi, serate musicali, torneo di bocce, spettacoli di magia e momenti di sport. Esibizione dei gruppi John Deer Band e Contro Tempo Band. Info: 353 44 56 974.

***

CEVA: G@S!

Domenica 21 giugno, dalle ore 10, presso il parco Perlasca, si svolgerà l’evento promosso da Confartigianato Cuneo “G@S - Artigiani in Sport”. con tornei di bocce, tennis tavolo, cornhole e bocce quadre, oltre ad attività come tennis, nordic walking, pilates, curling e subbuteo. Info: https://cuneo.confartigianato.it/gas2026/

***

CHERASCO: MISSION BIG BANG 2.0

Sabato 20 giugno alle 10.30 presso la biblioteca di Cherasco, il divulgatore Luca Sorgi guiderà i partecipanti in un vero e proprio viaggio interattivo nel tempo, show spaziale per adulti e bambini dagli 8 anni in su. Info: 0172/427017.

***

CHIUSA DI PESIO - CERTOSA: FESTA DELLA CONSOLATA

Sabato 20 giugno, alle ore 21, alla Certosa di Pesio, si celebrerà la "Festa della Consolata". Eucarestia nella chiesa superiore e fiaccolata nel parco della Certosa. Verrà anche celebrato il centenario della nascita al cielo di San Giuseppe Allamano fondatore dei missionari della Consolata. Info: 0171/738123.

CHIUSA DI PESIO: FESTA DELLA MUSICA

Domenica 21 giugno, alle ore 20.45 si terrà la "Festa della musica", con il concerto della Banda Musicale "G. Vallauri" e dei giovani allievi nel cortile della Biblioteca. Info: 0171/734990.

***

CRISSOLO. SCALATE LEGGENDARIE

Sabato 20 giugno, con partenza da Crissolo e con le strade chiuse ai veicoli a motore, gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica potranno cimentarsi con la scalata al Pian del Re. La pendenza massima è del 12%, per un dislivello totale di 690 m su un tracciato di 9 km. La partecipazione è gratuita. Info: https://www.scalateleggendarie.it

***

DEMONTE. CONCERTO

Sabato 20 giugno, alle ore 17, nel Teatro Parrocchiale, gli allievi del Conservatorio Musicale di Cuneo, con la prof.ssa Clara Dutto, si esibiranno in un concerto in memoria del compositore cuneese Renato Gardinali. Musiche di Bohuslav Martinu - Steven Franklin - Renato Gardinali. Info: amicididemonte@gmail.com

***

DIANO D’ALBA: SORÌ IN FESTA

Domenica 21 giugno, dalle 11 alle 22, presso il Belvedere del piazzale della Parrocchia si terrà l’evento “Sorì in Festa- Radici e Visioni”, dedicato al Diano Docg e ai suoi produttori.

***

DOGLIANI. OFF DAVASCA 25

Sabato 20 giugno, in piazza San Paolo 9, anticipo della due giorni di Terroir Dogliani con un momento conviviale e aperto a tutti “serata OFF DaVasca 25”: il percorso a tappe, accompagnato dalla musica della Ukulele Turin Orchestra sarà dedicato alla scoperta del Dogliani DOCG en primeur, e il pubblico avrà la possibilità di assaggiare l’annata 2025, prima ancora dell’imbottigliamento. Info: 0173/742260.

***

FOSSANO: RAFAELA ANDATA E RITORNO

Sabato 20 giugno, alle ore 21, presso l'Auditorium Calvino Paglieri, la Fondazione Fossano Musica organizza "Fossano/Rafaela andata e ritorno", concerto in occasione del gemellaggio tra Fossano e la città argentina di Rafaela. Info: https://fondazionefossanomusica.it

FOSSANO: SESSANT' ANNI DI SBANDIERATORI

Sabato 20 giugno, alle ore 21, in piazza Castello, il Gruppo Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaja terrà uno spettacolo speciale in occasione del suo sessantesimo anniversario. In programma un’esibizione che ripercorrerà la sua storia, con la partecipazione dell'A.S.M. Contrada Della Corte di San Polo D'Enza e lo spettacolo "Carrus Dei - Il Re è morto... Viva il Re". Ingresso libero. Info: www.sbandieratorifossano.it

FOSSANO: LE AVVENTURE DI BARBÈ

Sabato 20 giugno, alle ore 17.30, nell’area pedonale di via Cavour, Gianmario Bonino presenta “Le avventure di Barbè” in dialogo con Egidio Belotti e Maurizio Granda. Seguirà aperitivo. Info: www.librerialenuvole.it

***

FRABOSA SOPRANA: SALITA AGLI ALPEGGI

Domenica 21 giugno si rievoca la tradizione della salita delle mucche agli alpeggi. La manifestazione avrà inizio alle ore 11 con ritrovo in piazza del Municipio, sfilata per le vie del paese e l'arrivo in località Pasquireaux. Alle 12.30 benedizione degli animali e alle 12.45 pranzo presso il ristorante Rododendro, con musica dei "Gat Ross". Info: 0174/244010.

***

FRASSINO: ESCURSIONE CON BIRDWATCHING

Sabato 20 giugno, con partenza da piazza Marconi alle ore 8.30, escursione con birdwatching. La difficoltà del percorso è media, con durata prevista di 6-8 ore. Info: 0175/978321.

***

GORZEGNO: INSIEME PER SBAGLIO

Sabato 20 giugno, dalle ore 21, andrà in scena lo spettacolo "Insieme per sbaglio" del duo comico bolognese di Zelig Dondarini Dal Fiume. Uniti sul palco da un errore di scaletta, gli autori di Zelig li hanno uniti e da quel momento non si sono più fermati. Info: 335 72 85 005 - www.samigo.com/2008/03/11/marco-dondarini

***

GRINZANE CAVOUR: BUON COMPLEANNO UNESCO!

Sabato 20 giugno, alle ore 21.30, presso il castello di Grinzane Cavour, concerto di Chiara Galiazzo, una delle voci più riconoscibili, raffinate e intense della musica italiana, per celebrare il XII compleanno del riconoscimento dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” a Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'UNESCO. Info: https://www.castellogrinzane.com/news-ed-eventi/buon-compleanno-unesco/

***

LIMONE PIEMONTE - COLLE DI TENDA: FESTA RIVIERALP

Sabato 20 giugno, dalle ore 9, il Colle di Tenda ospiterà la grande Festa Transfrontaliera "RivierALP", un evento imperdibile interamente dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio alpino e mediterraneo. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

LIMONE PIEMONTE: LA VIA DEL SALE

Domenica 21 giugno si disputa la Gran Fondo “La Via del Sale”, gara di MTB facente parte del nuovo circuito di Granfondo MTB piemontesi - Gran Piemonte MTB series. Info: https://www.laviadelsale.com

***

MANGO. COLLINE IN MUSICA

Sabato 20 giugno alle ore 18.30, presso il castello dei Marchesi di Busca Piazza XX Settembre, 19, concerto di Domenico Mottola nell’ambito di “Colline in Musica – Radici”. Info: https://roeroculturalevents.it/events/

***

MARMORA: SAN MASSIMO

Domenica 21 giugno si festeggia il patrono San Massimo con appuntamenti religiosi e l’esibizione della Banda San Luigi di Dronero. In borgata Reinero inaugurazione della mostra sui “30 anni della Compagnia del Buon Cammino”.

***

MONDOVÌ: FIORI NELL'ACQUA

Domenica 21 giugno, alle ore 16, si terrà al Museo della Ceramica di Mondovì l'incontro artistico "Fiori nell’acqua. Dall’acqua di San Giovanni agli acquerelli botanici: un incontro per il solstizio d’estate" con Teresita Terreno. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: VOWS

Nel week end sarà visitabile nel Museo della Ceramica l’evento “VOWS - Promesse”, un’installazione che porta in scena gli abiti da sposa firmati Dolce & Gabbana, esperienza immersiva ideata dalla direttrice Christiana Fissore. Info: 0174/330358 - www.museoceramicamondovi.it

***

MONTEROSSO GRANA: VISITA CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO

Domenica 21 giugno appuntamento artistico alla cappella tardo medievale di San Sebastiano. La cappella, interamente affrescata da Pietro da Saluzzo nel 1468, il maestro del gotico tardo - alpino, sarà aperta al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14 alle 17.30, con turni ogni trenta minuti (ultima partenza del mattino: 12.30; al pomeriggio 17.30). Le visite saranno gestite e organizzate dai Giovani del FAI. Info: www.fondoambiente.it

***

NEIVE: MOSTRA

Sabato 20 giugno, alle ore 17, nella cappella di San Rocco, vernissage della personale di Ivano Chiavarino “Note di colore” con intervento musicale di Anna Dari. Seguirà rinfresco.

***

ORMEA: CAR&COFFEE

Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle 18, in piazza della Libertà e in via Roma, si svolgerà il sesto raduno Car&Coffee, con auto da sogno e automezzi aerografati. Info: 0174/392157.

***

PAGNO: ACUSTICA

Sabato 20 giugno, alle ore 21.30, il gruppo piemontese Acustica si esibirà all’agriturismo Antica Cascina Costa, a pochi passi dal garage dove, oltre trent’anni fa, presero forma le prime canzoni della band. Info: www.facebook.com/AcusticaFolkBand/posts

***

PEVERAGNO. ASSAGGI 2026 – INCONTRO

Sabato 20 giugno, alle 21.30, presso il cortile di Casa Ambrosino si terrà una lettura teatrale con “Non sono solo canzonette”, con Valentina Veratrini e Lorenzo Orlandini. Domenica 21 giugno la rassegna proseguirà sulla collina di San Giorgio alle 18.30, con una merenda sinoira all’aperto e a seguire con il concerto del coro torinese “Senza dimora”.

***

PIANFEI: SAGRA DEL GRANO

Domenica 21 giugno avrà inizio la Sagra del Grano con mercatini, laboratori, transumanza, antica trebbiatura, drink e street food. Info: 366 87 19 215.

***

PONTECHIANALE: ESCURSIONE GUIDATA ALL’ALEVE'

Domenica 21 giugno, alle ore 10, il Parco del Monviso organizza un'escursione guidata nel Bosco dell'Alevè a Pontechianale. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info: https://www.parcomonviso.eu

***

RACCONIGI: OSSERVAZIONE DEL CIELO CON APERITIVO

Sabato 20 giugno, dalle 19.30 alle 23, al Castello di Racconigi, serata tra astronomia, mito e osservazione del cielo. Riapre, dopo dieci anni, il “grande anello” del Parco della Margaria e delle Serre Reali. Il pubblico potrà avvicinarsi ai segreti della volta celeste guidato dagli esperti di Infini.TO – Planetario di Torino. Info: www.museiitaliani.it

RACCONIGI: RACCONIGI DI SERA

Sabato 20 giugno, alle ore 21, speciale visita guidata, tra storia, arte e curiosità alla scoperta dei luoghi più significativi del centro storico. Info: www.cuneoalps.it

RACCONIGI: RACCONTI D’ESTATE

Domenica 21 giugno, alle ore 10.30, il Centro culturale Le Clarisse (biblioteca civica) di Racconigi festeggerà il solstizio offrendo ai bimbi racconti d’estate nei giardini: i piccoli potranno rilassarsi all’ombra di grandi alberi e far volare la fantasia. Ai partecipanti verrà offerto un piccolo rinfresco. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della biblioteca civica. Info: 0172/85336.

***

ROCCABRUNA - VALMALA: SALITA AL ROCCERÈ

Domenica 21 giugno nel pomeriggio, tradizionale salita alla vetta del Roccerè, con partenze da due versanti diversi. Alle ore 13 partenza da Sant’Anna di Roccabruna e alle 14 dal Santuario di Valmala. Dal Colle della Ciabra i partecipanti si ricongiungeranno per l’ultima parte di salita insieme.

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ: RAVIOLATA

Sabato 20 giugno, alle ore 20 tradizionale “raviolata” in piazza della Repubblica. Info: 392 85 63 770.

***

ROSSANA: BAND YELLOW PROJECT

Sabato 20 giugno, alle ore 21, durante il solstizio d’estate, a Piazza Gazelli, la Festa della Musica si accende con la Band Yellow Project del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo. Un viaggio sonoro tra jazz fusion, soul e pop, ispirato alla musica di Russell Ferrante degli Yellowjackets. Info: https://www.suonidalmonviso.it

ROSSANA: VIA DELL’ARCIMBALDO

Domenica 21 giugno alle ore 9.45, presso la chiesa parrocchiale, appuntamento con "Via dell'Arcimbaldo", un racconto itinerante tra immaginazione e azioni condivise, primo della sezione "Giovani esploratori", con laboratori e attività nella natura per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni e le loro famiglie. Info:0175/978321.

***

SALUZZO: C’È FERMENTO

Sabato 20 e domenica 21 giugno ultimi eventi di “C’è Fermento 2026”, 16a edizione del salone delle birre artigianali, presso “Il Quartiere” in piazza Montebello 1. Orario: 18-24. Info: www.cefermento.it

SALUZZO. MOONLIGHT SALUZZO

Sabato 20 giugno, alle ore 21, tour alla scoperta dell'antico borgo medievale della città. Info: https://visitsaluzzo.it/

SALUZZO: OCCIT’AMO

Sabato 20 giugno alle ore 21, sotto l’Ala di Ferro, concerto della Grande Orchestra Occitana nell’ambito del festival Occit’amo e per la celebrazione del solstizio d’estate. Info: https://www.occitamo.it

***

SANTA VITTORIA D’ALBA - CINZANO. TRACTOR BEER FEST

Domenica 21 giugno, nella frazione di Cinzano, si svolgerà la 2a edizione del “Tractor Beer Fest”, evento estivo che unisce la passione per i motori agricoli e la convivialità. Nel programma esposizione di trattori e mezzi agricoli, benedizione dei mezzi e dei loro proprietari, mercatini di vario genere e food. Al mattino, dalle 9 alle 12, avrà luogo una camminata gratuita a sei zampe, (ma si potrà partecipare anche senza il cane). Info: 338 69 07 956 – 334 26 15 116 – 339 21 70 681.

***

SAVIGLIANO: CANTAMI D’AMOR

Sabato 20 giugno, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, gli allievi di Voci Erranti andranno in scena lo spettacolo teatrale "Cantami d'amor". Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Info: 340 37 32 192 - https://vocierranti.org

***

SOMMARIVA DEL BOSCO: CONTROTEMPO FESTIVAL

Sabato 20 giugno, dalle ore 20, presso il piazzale delle scuole prenderà il via “Controtempo Festival – Summer Edition”. Si esibiranno Milano 84, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini, Sandy Martin e Natalie Aarts, con l’organizzazione di Area30. Info: www.area30.it

***

VALDIERI - SANT’ANNA: FESTA DI SAN GIOVANNI

Sabato 20 giugno, a Sant'Anna di Valdieri, dalle ore 18 è in programma la Festa di San Giovanni, cena, falò e concerto dei "Ne fais Band". Ingresso libero. Info: https://www.comune.valdieri.cn.it

***

VENASCA: FORNI NARRANTI

Sabato 20 giugno, dalle 14.30, Venasca ospita l’ultimo appuntamento della programmazione primaverile con la giocoleria e le attività circensi di Fuma che ’nduma e la musica di strada del Duo Sciapò. Info: 389 21 44 782.

***

VERNANTE: GIORNATA BAMBINI

Domenica 21 giugno, dalle ore 14, presso il Centro Incontri, si terrà la Giornata Bambini, gara a bocce aperta a tutti i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni. Il programma della manifestazione include una gara per i partecipanti più esperti e attività dedicate ai più piccoli, con animazione, giochi e intrattenimenti pensati anche per i genitori. A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda. Info: 333 16 99 212 - 324 08 80 894 (WhatsApp).

***

VERZUOLO: DOI PASS EN COLINA

Domenica 21 giugno, con partenza da piazza Willy Burgo, si terrà la passeggiata “Doi pass en colina”, con meta Santa Cristina. S. Messa in ricordo di Giulio Fino e pranzo conviviale.

***

VILLAFALLETTO: FESTA DI SAN LUIGI

Domenica 21 giugno proseguono i festeggiamenti della patronale di San Luigi con il tradizionale appuntamento alle ore 20 “Le raviole d’la duminica”. Info: 348 72 51 725.

***

VILLAR SAN COSTANZO: CICIUFESTIVAL

Sabato 20 e domenica 21 giugno, nella Riserva naturale Ciciu del Villar proseguiranno gli appuntamenti di Ciciufestival, giunto alla sua quattordicesima edizione. Weekend di eventi sportivi, musica, scoperta del territorio e dei monumenti, Street Food & Drink. Info: 327 11 76 661.

***

VINADIO

ESCURSIONE AL MIGLIORERO