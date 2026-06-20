“Arena d'Estate”: Cinema, Teatro e Musica sotto le stelle di Alba

Dal 1º luglio al 10 agosto, l’Arena “Guido Sacerdote” torna ad essere protagonista delle serate albesi con la nuova edizione di Arena d'Estate e gli eventi di Cinema, Musica e Teatro, promossi dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Alba.

Si parleranno linguaggi diversi spaziando dal grande cinema alle note live, dall’intrattenimento teatrale all’incontro con il pubblico in un salotto estivo nell’area del Teatro Sociale “G. Busca”, con ingresso da via Accademia.

Gli amanti del CINEMA troveranno un’accurata selezione di proiezioni, particolarmente attese dal pubblico. Undici le date, a partire dal 2 luglio, tutti i martedì e giovedì, al calar delle tenebre.

La rassegna è curata dal Cinecircolo Il Nucleo.

Il TEATRO farà riflettere, emozionare e sorridere. Il palcoscenico, anche in collaborazione con Attraverso Festival e Pavese Festival, ospiterà alcuni dei nomi più importanti della scena nazionale. Ci sarà l’ironia di Paolo Rossi, la narrazione profonda e poetica di Ascanio Celestini e il progetto multimediale di Elio Germano. Sarà l'occasione per riscoprire capolavori senza tempo come “Mistero Buffo” con Elisa Pistis, per fermarsi a riflettere sulla contemporaneità con spettacoli intensi come “Se la pace...” degli allievi di Se Arti Sceniche e per vivere un momento di profonda connessione con le radici letterarie del territorio grazie a "Ritorno all'uomo" con Paolo Di Paolo, un viaggio tra le parole e le storie di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese.

La MUSICA sarà protagonista con le sonorità avvolgenti e le improvvisazioni dell'Alba Jazz Festival, una proposta che torna in città, di nuovo con un respiro internazionale.

In programma l'emozionante concerto "Anime Salve", intenso omaggio a Fabrizio De André e le atmosfere d'altri tempi dell'Ensemble Cafè De Maurizi, in collaborazione con Suoni dalle Colline.

L’Assessore alla Cultura e Turismo Caterina Pasini: «Le proposte culturali della città proseguono anche d’estate. Vi aspettiamo nella nostra arena estiva con un programma per tutti. Gli appuntamenti sono pubblicati sul sito di Alba Cultura ed Eventi visitalba.eu, diventato ormai un punto di riferimento per andare alla scoperta di tutti gli eventi.»

Dettagli su biglietti, abbonamenti, prevendite e modalità di accesso sono disponibili sui canali ufficiali del Teatro Sociale “G. Busca” e su visitalba.eu Info: teatro.sociale@comune.alba.cn.it 0173 292470







