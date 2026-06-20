“Monchiero Summer Vibe”, serata in musica nella splendida cornice del Belvedere A. Scarampi del Cairo

Per festeggiare l'inizio dell'estate, la Next Level Music School, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Monchiero e con il sostegno di Fondazione CRC, organizza “Monchiero Summer Vibe” venerdì 26 giugno alle 21, una serata all'insegna della musica nella splendida cornice del Belvedere A. Scarampi del Cairo, situato di fronte al Santuario B.V. del Rosario, a Monchiero Alto.

L'evento proporrà diversi momenti musicali: dalla musica popolare latinoamericana dei Los del Sur a un omaggio ai grandi cantautori italiani interpretato dalla Next Level Orchestra insieme al Coro di Monchiero, fino a un tributo al musicista e compositore Ezio Bosso, che per molti anni ha vissuto a Monchiero, a cura del trio Nextrio.

Di seguito il programma completo della serata.

Los Del Sur

Musica popolare latinoamericana a cura di Corrado Cordova e Galo Gadena.

Nextrio

Omaggio musicale a Ezio Bosso a cura di Alberto Rainetti, Alessandro Graziano e Gianluca Saracco.

Next Level Orchestra & Coro di Monchiero

Concerto dedicato ai grandi cantautori italiani, eseguito dalla Next Level Orchestra, diretta da Alberto Rainetti, insieme al Coro di Monchiero, diretto da Julia Frosi, in collaborazione con Nitza Rizo e i suoi allievi.

All'orchestra, composta dagli allievi della scuola, si uniranno i violinisti Lorella Lombardo e Alessandro Graziano, il flautista João Paulo Mosman, il violoncellista Gianluca Saracco e il batterista Lorenzo Coniglio.

La serata sarà aperta dall'esibizione dell'ensemble di allievi di chitarra classica di Corrado Cordova.

Special guest dell'evento saranno i MAD, la band vincitrice del contest "Il Suono delle Scuole" 2026.