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Cronaca | 19 giugno 2026, 20:02

Auto prende fuoco mentre è in marcia a Bra: intervento dei vigili del fuoco in viale Costituzione

Il conducente è riuscito ad accostare in tempo dopo essersi accorto del fumo. Nessun ferito e nessun altro veicolo coinvolto. Sul posto vigili anche i carabinieri

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Poco dopo le 19, a Bra un'auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia lungo viale Costituzione, all'altezza di una rotatoria.

Il conducente, accortosi tempestivamente del principio d'incendio, è riuscito ad accostare il veicolo, mettendosi in salvo.

L'allarme è stato lanciato alle 19.13 dai carabinieri, la cui caserma si trova proprio di fronte al luogo dell'accaduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bra, supportati da un'autobotte proveniente da Alba, per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Fortunatamente non si registrano feriti e non sono rimasti coinvolti altri veicoli: i danni hanno interessato esclusivamente l'auto andata a fuoco.

Redazione

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