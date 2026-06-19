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Cronaca | 19 giugno 2026, 18:30

Ceresole d'Alba, esce di strada e l'auto si ribalta: conducente soccorso dai vigili del fuoco

L'incidente nel primo pomeriggio in via Carmagnola. Sul posto anche il 118 e i carabinieri

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.25, a Ceresole d'Alba, lungo via Carmagnola.

Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada ribaltandosi. Il conducente è rimasto all'interno dell'abitacolo senza riuscire a uscire autonomamente.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Racconigi, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e ad assistere la persona coinvolta, affidandola poi alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Redazione

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