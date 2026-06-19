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Cronaca | 19 giugno 2026, 15:09

Dronero, furto nella notte alle Poste di Oltremaira: rubati circa 20mila euro in contanti

Scassinata la porta d'ingresso. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini della videosorveglianza per identificare i responsabili

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Si aggira circa sui 20mila euro in contanti il bottino che stanotte è stato sottratto dalle casse dell'ufficio postale di Oltremaira di Dronero.

Un furto con scasso denunciato solamente stamattina all'arrivo del personale, che ha dato l'allarme. Al lavoro i carabinieri di Cuneo e Dronero che stanno finendo di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate. Sono quindi in corso le indagini per individuare i responsabili, attualmente in fuga e a piede libero, e ricostruire l'esatta dinamica.

Dalle prime informazioni pare, però, siano state più persone a mettere a segno il colpo, probabilmente due o tre, forzando la porta d'ingresso.

Sara Aschero

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