Novello, incendio sterpaglie in un versante del bosco: al lavoro i vigili del fuoco

Incendio a Novello, in località Riva, che ha interessato un'ampia area di sterpaglie e alcuni cumuli di scarti derivanti da lavori di manutenzione del verde.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti intorno alle 19.10. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Alba e Bra con quattro mezzi.

Le operazioni hanno consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Al momento si stanno concludendo le operazioni di bonifica dell'area per scongiurare eventuali riprese dell'incendio.



