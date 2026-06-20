 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 giugno 2026, 20:36

Novello, incendio sterpaglie in un versante del bosco: al lavoro i vigili del fuoco

L'allarme lanciato dai passanti. Sul posto quattro mezzi dei distaccamenti di Alba e Bra per domare e bonificare il rogo

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Incendio a Novello, in località Riva, che ha interessato un'ampia area di sterpaglie e alcuni cumuli di scarti derivanti da lavori di manutenzione del verde.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti intorno alle 19.10. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Alba e Bra con quattro mezzi. 

Le operazioni hanno consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Al momento si stanno concludendo le operazioni di bonifica dell'area per scongiurare eventuali riprese dell'incendio.

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium