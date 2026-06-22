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Attualità | 22 giugno 2026, 15:20

A Novello torna il cinema sotto le stelle: si parte con “Il GGG” di Spielberg

Stasera, lunedì 22 giugno, primo appuntamento gratuito di “Cinedì”, la rassegna estiva organizzata da Cinedehors in collaborazione con il Comune di Novello. Cena in piazza dalle 19 e proiezione alle 21.30

Una serata dell'edizione 2025 della rassegna

Una serata dell'edizione 2025 della rassegna

L'estate di Novello si apre con una serata gratuita dedicata al cinema all'aperto. Stasera, lunedì 22 giugno, prende il via “Cinedì”, la rassegna organizzata da Cinedehors in collaborazione con il Comune di Novello, che porterà in piazza alcune delle pellicole più amate dal pubblico.

Per il primo appuntamento è stato scelto “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”, film diretto da Steven Spielberg e tratto dall'omonimo romanzo di Roald Dahl. Una storia fantastica e avventurosa che racconta l'incontro tra Sophie, una bambina di dieci anni, e il Grande Gigante Gentile, impegnati insieme a fermare i giganti malvagi che minacciano il mondo degli esseri umani.

La serata inizierà già dalle ore 19, quando la piazza si animerà con una proposta gastronomica pensata per grandi e piccoli: pizza, focacce farcite, patate fritte, giardiniera, pop corn, oltre al servizio bar e caffetteria.

La proiezione prenderà il via alle 21.30, offrendo l'occasione di vivere il cinema in un'atmosfera informale e conviviale nel cuore del paese.

In caso di maltempo, l'evento non verrà annullato ma si sposterà all'interno del Teatro del Novelab, in via Salita Nizza a Novello.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333 2389767 oppure scrivere a info@novelab.it.

redazione

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