Cuneo: nella sede Acli inaugurato il servizio "WeSpesa"

E’ stato inaugurato venerdì 19 giugno, presso la sede provinciale Acli di piazza Virginio 14 a Cuneo, il nuovo locker (armadietto-frigorifero, con la funzione di punto di ritiro di prodotti alimentari) del circuito WeSpesa, che permette di effettuare la spesa on line tramite web, ordinando prodotti naturali e freschi, coltivati, lavorati o prodotti nel territorio di Cuneo, in pronta consegna nel frigo posto nell’atrio della sede, così come quello attivato dal Circolo Acli Crasl Cn1 aps in via Carlo Boggio a Cuneo e quelli dislocati presso gli ospedali di Mondovì e Savigliano.

Per l’occasione, i responsabili e promotori del progetto, Gianni Riberi e la figlia Martina, hanno allestito un ricco buffet, per farsi meglio conoscere e per far gustare i prodotti a km Zero che si possono acquistare e portare quotidianamente in tavola, freschi, senza doversi spostare in negozi e supermercati affollati, ritirandoli direttamente dal frigo della Sede Acli.

Si tratta di un servizio in più, che non costa nulla all’associazione, per i dipendenti, per coloro che utilizzano i servizi Acli e per la cittadinanza in generale.

La spesa viene effettuata collegandosi alla piattaforma di e-commerce WeSpesa o su whatsapp (al numero 342 191 2702 oppure 333 574 7404), selezionando i prodotti da aggiungere al carrello e completando la spesa dopo aver inserito i propri dati, per poi procedere con il pagamento. Si può ritirare la spesa dopo 48 ore dall'ordine e può anche essere richiesta la consegna a domicilio.