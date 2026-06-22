Cuneo, il Movicentro si rifà il look: affidati i lavori di restyling per quasi 50 mila euro

Nuovo volto in arrivo per l’atrio del Movicentro di Cuneo, un'area di cui in città si discute da anni e che da anni cerca una sua vocazione.

Passi importanti ce ne sono stati negli ultimi tempi, in particolare con l'apertura del Movi Lounge Bar, ma sono in arrivo ulteriori migliorie, grazie agli interventi di arredamento e restyling previsti dal progetto “MoveON”, finanziato attraverso il bando “Spazi Belli” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il Comune ha affidato i lavori alla società Leven Srl di Cuneo il servizio di realizzazione.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 49.600 euro, Iva inclusa, coperti quasi integralmente dal contributo di 49 mila euro concesso dalla Fondazione CRC nell’ambito dell’iniziativa dedicata alla rigenerazione e valorizzazione di spazi pubblici e collettivi.

Il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di proseguire il percorso di riqualificazione urbana avviato negli ultimi anni, individuando nel Movicentro un luogo strategico per la città.

La struttura, che ospita numerosi servizi pubblici e privati e rappresenta uno dei principali punti di accesso e di interscambio urbano, sarà interessata da un intervento di riqualificazione leggera finalizzato a migliorarne l’aspetto estetico e la fruibilità.

La candidatura al bando era stata approvata dalla Giunta comunale nel settembre 2025. Successivamente, nel dicembre dello stesso anno, la Fondazione CRC aveva comunicato l’assegnazione del contributo, riconoscendo il valore dell’iniziativa proposta dal Comune.

Secondo quanto riportato nella determina dirigenziale, l’obiettivo è consolidare il ruolo del Movicentro come nodo urbano multifunzionale e presidio civico, rendendolo più accogliente, accessibile e capace di favorire la socializzazione. Il progetto si inserisce nelle politiche comunali di rigenerazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e inclusione sociale previsti dall’Agenda 2030.