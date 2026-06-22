I ‘Doi pass’ tornano ad animare Mondovì Breo: dj Prezioso inaugura la prima serata

I ‘Doi Pass’ compiono trentun anni: una tradizione che ritorna con il successo di sempre, coinvolgendo tutte le fasce d’età. L'estate di Mondovì e del Monregalese non può prescindere da questo atteso e rinomato appuntamento che accende i riflettori sul centro commerciale naturale della città. Una serie di eventi, inseriti nel grande contenitore ‘Movi’, da sempre gratuiti e aperti a tutti organizzati dall’associazione La Funicolare in collaborazione e con il contributo del Comune di Mondovì unitamente al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo: musica, intrattenimento, esibizioni, giochi, mostre esposizione di vinili e shopping serale per le vie del centro storico con negozi aperti e le accattivanti proposte dei saldi estivi.

Promossa grazie alla collaborazione tra associazioni di categoria, istituzioni ed esercenti del territorio, la rassegna punta a valorizzare il tessuto commerciale e la vivacità del centro storico offrendo al pubblico un’esperienza capace di unire intrattenimento, cultura e relax.

Si parte alla grande con Giorgio Prezioso, dj e produttore italiano. Conosciuto come un virtuoso della consolle e vincitore di gare di scratch, è uno dei protagonisti della musica dance dagli anni 90, nonché parte del celebre gruppo del Deejay Time e colonna portante di Radio Deejay e M2o. Fra le sue hit più conosciute, “Tell me why”, “Let me stay” e “Voglio vederti danzare”, ma anche la riedizione di un classico anni 80 come “The Riddle”. Famose sono le sue esibizioni live in eventi e festival in Italia ed Europa, come il “Vi Elsker 90’erne” in Svezia e Danimarca. Il suo recente singolo “Thunder”, in collaborazione con Gabry Ponte e Lumix, ha raggiunto i 200 milioni di streaming su Spotify ed è stato certificato Disco d’oro in Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Danimarca e Norvegia e di platino in Italia, Svezia e Austria.

"Non c’è modo migliore per inaugurare i Doi pass’ - dichiara Mattia Germone, presidente de La Funicolare -. Si parte con un’eccellenza nel mondo dei dj ma anche con tanti altri concerti e intrattenimenti che coinvolgono tutto il centro storico basso della città. Ritorna il Contest Y, concorso aperto a tutti i generi musicali e a tutte le età che coinvolgerà band e musicisti emergenti, la banda musicale cittadina, le palestre e le scuole di danza unitamente a concerti, intrattenimenti per bambini e tante altre novità. Nelle prossime settimane avremo i Divina, Marco & Mauro e chiuderemo in bellezza con Ensi, organizzato dai ragazzi di Y Events. Ringrazio a nome mio e del consiglio direttivo tutti i soci de La Funicolare e i nostri grandi sostenitori, in primis il comune di Mondovì che, da sempre, crede nella manifestazione, la Fondazione CRC e la Camera di Commercio di Cuneo senza i quali non potremmo affrontare le spese organizzative che ogni anno sono soggette a rincari, dovuti, in particolare, alle ulteriori misure di sicurezza dell’evento. Voglio ricordare che in caso di maltempo in una delle serate è previsto un rinvio a mercoledì 29 luglio’".

"Ritorna, per il trentunesimo anno consecutivo, l’evento che da sempre rappresenta il cuore pulsante dell’estate monregalese - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. I “Doi Pass” sono pronti ad animare il centro di Breo con la loro anima trasversale fatta di shopping, musica, arte, cultura e allegria. Un grande aggregatore a cielo aperto che per quattro mercoledì tornerà ad infiammare le vie e le piazze del centro storico grazie a quindici punti spettacolo differenti che si amalgameranno con la ricca offerta commerciale monregalese. Quattro serate per grandi e piccoli, ideali per imparare a vivere la città con occhi diversi, ma utili anche per prepararsi al meglio per la 58ª Mostra Nazionale dell’Artigianato Artistico di Piazza, in una simbolica staffetta tra quartieri. Grazie all’associazione “La Funicolare”, agli sponsor, alle istituzioni e a tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita della manifestazione, la cui vocazione allo spettacolo e al divertimento ben si interfaccia con la ricca proposta musicale del Movì, come testimonia la presenza di Giorgio Prezioso, inserito ufficialmente nel palinsesto del Festival. Da rimarcare, infine, la costante collaborazione con il Contest Y, il format dedicato agli artisti emergenti nato a Mondovì e capace, quest’anno, di coinvolgere anche Genova e Grugliasco, per sei diverse serate dedicate ai giovani talenti musicali".

Dal 7 luglio a Mondovì Piazza torna il Cinema sotto le stelle per quattro martedì consecutivi a ingresso libero in scena a partire dalle 21.30 sul coreografico scenario dei gradoni di piazza Maggiore, suggestive poltrone da cui godersi quattro film piuttosto differenti tra loro. Si partirà con “Jane Austen ha stravolto la mia vita”, per passare il 14 luglio a “Stella è innamorata”, proseguire il 21 con “Unicorni” e terminare, il 28 luglio con “Robot Selvaggio”.

Un programma di eventi vario e diversificato in vista della 58^ edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico prevista dal 13 al 17 agosto a Mondovì Piazza, un evento artistico e culturale che valorizza le eccellenze artigianali italiane e non solo e che, anche quest’anno, ha ottenuto il riconoscimento di Fiera nazionale.

Qui di seguito il programma della prima serata:

DOI PASS - MERCOLEDì 1 LUGLIO 2026 VIA/PIAZZA INTRATTENIMENTO Via Beccaria – Caffè Borgheletto METAMORFOSI in concerto Musica italiana di qualità Via Beccaria n.21 Museo Della Casa "Non decidi solo tu" di DAVIDE GONELLA. Un viaggio sensoriale fra immagine, materia ed emozioni. "Contrasto di forme" di FABRIZIO OBERTI "Intrecci: collezione Anima in filo" di SILVIA ISVORANU e opere del pittore impressionista GIANNI PASCOLI e di VASILY SAD. Piazza Roma Dj PREZIOSO Piazza Cesare Battisti 90 DB in concerto. I più grandi successi degli anni '80 e '90



