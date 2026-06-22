Vicoforte si prepara ai Campionati italiani di ciclismo su strada

Vicoforte si sta preparando ad ospitare i campionati italiani di ciclismo su strada. Giovedì 25 giugno dal Santuario, strada antistante la Palazzata, partirà la gara a cronometro Vicoforte-Barolo. Nella zona circostante la Basilica e nell’area mercatale saranno presenti stand, mezzi ed auto dedicate alla partenza ed ai ciclisti che dalle ore 14, uno alla volta a distanza di due minuti, partiranno per percorrere i 40 quaranta chilometri che conducono all’arrivo di Barolo. E’ quindi prevista la chiusura al traffico, con divieti di accesso, di transito e di sosta nell’area della Palazzata (piazza Carlo Emanuele I e nell’area mercatale) dalle ore 6 alle ore 17 e su via Francesco Gallo, via Al Santuario e via San Giovanni dalle ore 11:30 alle ore 15 e comunque sino a fine manifestazione.

Sabato 27 giugno transiterà poi la corsa in linea che da Asti condurrà a Cuneo; a circa metà percorso i ciclisti, provenienti da San Michele Mondovì, percorreranno la strada posta davanti alla Basilica per dirigersi verso Monastero Vasco. Saranno quindi chiuse al traffico con divieti di accesso, di transito e di sosta l’area della Palazzata (piazza Carlo Emanuele I), dalle ore 10 alle ore 15 e via Felice Biella, via Francesco Gallo e la strada Statale (sia il tratto proveniente da San Michele Mondovì e sia quello verso Mondovì) dalle ore 13 alle ore 15 e comunque sino a fine manifestazione.

La provincia di Cuneo è stata scelta per le due prove di campionato italiano grazie all’impegno del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore Paolo Bongioanni che venerdì a Torino, con la presenza del Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico on. Roberto Pella e del grande campione del passato Claudio Chiappucci, hanno presentato in conferenza stampa i due percorsi.

"Confidiamo nella comprensione da parte di tutti per i disagi che comportano due eventi così importanti come le prove di ciclismo dei campionati italiani. Per la visibilità che esse comportano per Vicoforte e per il Santuario dobbiamo essere grati alla Regione Piemonte ed agli organizzatori per averci scelti - il commento del sindaco, Gian Pietro Gasco -. Devo doverosamente ringraziare il Vice Sindaco Roberto Botto, gli uffici comunali ed i volontari, Vicesi e non, per l’impegno e l’aiuto posto nelle fasi organizzative ed in quelle strettamente operative e di supporto alla vigilanza sul percorso durante le due gare".