Incontro pubblico a Sant'Anna di Valdieri sull'area camping

Dopo Andonno e Valdieri, ora è il turno di Sant'Anna di Valdieri per l'incontro pubblico con l'amministrazione comunale. Atteso fine giugno per poter coinvolgere il maggior numero di residenti e turisti, il confronto aperto si concentrerà sulle problematiche relative all'area del campeggio, attualmente chiusa.

Continua il ciclo di incontri sul territorio per dialogare direttamente con la cittadinanza.

Il prossimo appuntamento con "La Giunta Informa" è fissato per sabato 27 giugno alle 17 presso la Tettoia dell'Ecomuseo della Segale a Sant’Anna di Valdieri.

“L'incontro è rivolto all'ascolto del territorio per cercare di intervenire, qualora possibile e fattibile, sulle esigenze che emergono e trovare una possibile soluzione”, spiega il sindaco Guido Giordana.

Durante l'incontro verranno, quindi, forniti aggiornamenti vari sulla vita amministrativa e verrà dedicato un focus specifico sulla situazione dell'area del campeggio.